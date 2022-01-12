На реконструкцию тульского велотрека выделены дополнительные средства

Кабмин выделил дополнительно 130,5 миллиона рублей на завершение реконструкции тульского велотрека. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства РФ.

Изменения в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" внес председатель правительства Михаил Мишустин. В сообщении, в частности, говорится, что дополнительные средства федерального центра помогут приступить ко второму этапу реконструкции одного из старейших велотреков России. Так, после обновления восточной трибуны она станет двухэтажной, где на первом этаже разместятся современные тренажерные залы, велокабины и мастерская, а на втором - гостиница для спортсменов. Реконструкция велострека также предполагает возведение защитного козырька над всем велосипедным полотном, что позволит продлить соревновательный и тренировочный сезон. Будут обустроены трибуны на 350 мест - в том числе для людей с инвалидностью.

Тульский велотрек был построен в конце XIX века: с 1896 по 1924 год это был единственный в нашей стране действующий трек. На нем катался Лев Толстой, освоивший эту технику в 69 лет. Свидетельством тому известная фотография "Лев Толстой на велосипеде", сделанная в 1897 году. Тула вообще претендует на звание велосипедной столицы. По словам председателя федерации велоспорта Тульской области Валерия Гриньковского, Тула - уникальный, единственный в мире город, где более ста спортсменов стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Даже мэр Тулы - Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.