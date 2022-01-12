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12.01.2022 10:52
Рубрика: Экономика

Началось строительство новой станции Ольгино для МЦД-4

Текст: Ирина Огилько

В рамках развития Московских центральных диаметров началось строительство нового остановочного пункта Ольгино будущего МЦД-4. Также началась реконструкция железнодорожной станции Лианозово на МЦД-1. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение на МЖД изменят из-за ремонта

Станция Ольгино расположится между платформами Кучино и Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Здесь будет построена "островная" платформа с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2 тыс.кв.м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами.

Железнодорожники уже приступили к возведению временной пассажирской платформы и моста для безопасного пересечения путей с выходами на Носовихинское шоссе и улицу Молодой Ленинец. В ноябре работники путевого хозяйства переложили путь на новую ось, освободив место для строительства временной платформы, которую планируется открыть летом 2022 года.

Перенаправление части пассажиропотока на временную платформу Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4.

В ходе реконструкции старое здание вокзала на станции Железнодорожная, а также платформы №1 и № 2 будут демонтированы. На время работ будет построен временный пешеходный мост через пути с выходом на Привокзальную площадь.

На станции Железнодорожная будут возведены 2 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5200 кв.м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан, 2 платформы реконструируют. Конкорс обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой улицы Пролетарская и Октябрьская.

"После реконструкции Лианозово на МЦД-1 в границах Москвы появится еще одна современная станция, отвечающая всем требованиям комфорта и безопасности для пассажиров. Вся инфраструктура будет полностью обновлена. Здесь построят две новые платформы берегового типа и два подземных вестибюля, один из которых интегрируют с перспективной станцией метро, а второй станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом", - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Новые платформы будут перенесены в сторону области почти на 100 метров. После окончания строительства старый одноуровневый переход будет демонтирован.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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