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12.01.2022 10:58
Рубрика: Происшествия

Пенсионерку вынудили взять кредит в 2 миллиона и украли деньги

Текст: Михаил Фалалеев

Неизвестная женщина позвонила 66-летней москвичке, представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что якобы на имя пенсионерки кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму. Для того чтобы поймать преступников и аннулировать заем, пенсионерка должна сама оформить кредит на 2 миллиона рублей и передать деньги курьеру.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что звонки продолжали поступать от якобы сотрудников полиции и сотрудников службы безопасности банка до тех пор, пока женщина не согласилась передать деньги курьеру, который при встрече должен назвать кодовое слово. На Щелковском шоссе пенсионерка отдала деньги неизвестному. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские на Кронштадтском бульваре задержали одного из подозреваемых - 47-летнего приезжего, которому женщина отдала деньги. Задержанный взят под стражу.

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