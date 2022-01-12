Новости

Под Волгоградом археологами обнаружены неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты 09:00
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России 08:47
Гинцбург пояснил, почему "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон" 08:37
Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса 08:17
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании 08:01
На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку 07:56
Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии 07:32
Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало" 07:27
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состояние кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Под Братском шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 09:12
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный". Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу".

Во время благоустройства была построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта. Также убрали линии электроснабжения под землю, проложили систему ливневой канализации, отремонтировали дорогу и тротуары, обновили освещение. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением. Весной там поставят бокс для хранения велосипедов.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами