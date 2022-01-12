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12.01.2022 11:09
Рубрика: Общество

Под Владимиром померились силами будущие звезды хоккея

Текст: Ирина Орлова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 5(8653)
Восемь команд из Владимирской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан сразились на льду в городе Судогде Владимирской области. Там прошел XXI Всероссийский турнир юных хоккеистов "Золотая шайба" памяти трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.
Турнир в Судогде собирает на льду талантливых молодых хоккеистов из разных уголков России. Фото: WWW.GOLDENPUCK.RU Турнир в Судогде собирает на льду талантливых молодых хоккеистов из разных уголков России. Фото: WWW.GOLDENPUCK.RU
Турнир в Судогде собирает на льду талантливых молодых хоккеистов из разных уголков России. Фото: WWW.GOLDENPUCK.RU

В администрации региона сообщили, что за время существования турнира, который впервые был проведен в 2002 году, в нем приняли участие более 150 команд, или почти три тысячи юных хоккеистов.

Фото: Фотохроника ТАСС
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- Команды показали красивую захватывающую игру, настоящий спортивный характер, - оценил прошедшие состязания директор регионального департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач. - Приятно видеть, что с каждым годом интерес к турниру в Судогде растет, участников и болельщиков становится все больше. Можно с уверенностью сказать, что эти соревнования стали спортивной визитной карточкой не только Судогды, но и всей Владимирской области.

Традиционно на турнир в Судогду приезжают и юные спортсмены, и знаменитые гости. Так, каждый год на трибунах присутствует президент Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" Алексей Тарасов - внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Также среди постоянных болельщиков - вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина, учредитель благотворительного фонда А.П. Рагулина и многолетний организатор судогодской "Золотой шайбы".

- Красивый юношеский хоккей - то, о чем мечтал Александр Рагулин, давая "благословение" на проведение этого турнира, - сказала Ольга Юрьевна, обращаясь к участникам соревнований. - Я смотрю на ребят на льду и понимаю: его мечта сбылась.

В этом году победителем турнира и обладателем главного кубка стала команда "Торнадо" из Пскова. Однако все без исключения участники получили награды и памятные призы. Кроме того, специальный подарок от врио губернатора был вручен (правда, уже не на льду) многодетной семье Михеевых из города Меленки, где сразу трое мальчишек играют за муромский "Кристалл": ребятам вручили профессиональную спортивную экипировку.

- Дед всегда говорил, что вне зависимости от того, станешь ты профессиональным хоккеистом или нет, "Золотая шайба" - это путевка в жизнь, - напутствовал участников турнира президент клуба юных хоккеистов Алексей Тарасов.

А как у соседей?
Накал страстей на льду был как на настоящем хоккее. Фото: WWW.CITY-YAROSLAVL.RU

А в Ярославле на территории школы N 9 имени Ивана Ткаченко 8 января состоялся шестой новогодний турнир по хоккею в валенках. Участие в необычных соревнованиях приняли 10 команд. В отличие от обычного хоккея в варианте в валенках запрещены любые силовые приемы, команды играют два периода по семь минут. Но при этом присутствует хоккейный антураж: сирены, музыкальное сопровождение, табло и объявление игроков, забивших гол. По словам начальника отдела организации спортивных соревнований и работы с ФСО управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексея Чикина, главные цели турнира - популяризация здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Лучшие хоккеисты в валенках получили призы от мэрии города и подарки от спонсоров.

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