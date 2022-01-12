Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги задерживаются

Из-за неисправного пригородного поезда движение на Киевском направлении МЖД задерживается.

Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, в среду в 10:15 на перегоне Крекшино - Толстопальцево Киевского направления по техническим причинам остановлен пригородный поезд №6106 Калуга-1 - Москва. В связи с этим в пути задерживаются электропоезда Киевского направления в сторону Москвы и пассажирский поезд №738 Брянск - Москва.

МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.