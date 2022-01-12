Посох Деда Мороза и гармонь: что москвичи забывали в метро на праздниках

Спальный мешок, шуба Деда Мороза и посох, скрипка, гармонь - это лишь часть вещей, которые забыли пассажиры столичного метро в новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, все найденные предметы отправляют на один из трех складов забытых вещей. Они расположены на станциях: "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская". Исключение - документы. Их направляют в УВД на метрополитене.

Чтобы проверить, есть ли потерянная вещь на складе, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или оставить заявку через приложение "Метро Москвы" в разделе "Забытые вещи".