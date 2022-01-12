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12.01.2022 00:03
Рубрика: Экономика

В Москве продлили скидки на билеты для тех, кто ездит рано

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Акцию "Время ранних" в столичной подземке решили продлить до 31 марта. Это значит, что утренние пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по-прежнему смогут экономить до половины стоимости проезда. При оплате поездки картой "Тройка" с электронного кошелька спишется всего 23 рубля вместо 46.

По словам главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, решение о продлении акции принял мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что впервые эту акцию запустили в ноябре 2020 года и к концу прошлого 2021-го москвичи совершили более 25 миллионов поездок со скидками. "Проект доказал свою эффективность", - уверен вице-мэр.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В чем же она выражается? Все довольно просто - чтобы получить скидку, нужно зайти на станции одной из двух веток метро в определенное время - в будни до 7.15 и с 8. 45 до 9.15. Это период вне утреннего часа пик, когда в поездах относительно свободно. В остальное время утром, например, на станции "Выхино" можно пропустить не один поезд, прежде чем втиснуться в него.

Скидка стимулирует людей пользоваться метро именно вне часа пик, чтобы разгрузить поезда. Метод работает - благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик стало свободнее на 7%. Еще заметнее разгрузились отдельные станции: "Китай-город" - до 18%, "Выхино" - до 17%, "Полежаевская" - до 17%, подсчитали в дептрансе. "Каждый день скидками пользуются около 100 тысяч пассажиров, а больше 5,7 тысячи человек изменили время ежедневных поездок на внепиковое", - добавляют в ведомстве.

Чтобы еще больше разгрузить проблемную ветку метро, ввели акцию и на казанском направлении Московской железной дороги. Пассажиры электричек на ней часто выходили у "Выхино", чтобы продолжить путь в центр на метро, - так получалось дешевле. Акция выровняла тариф таким образом, что от 20 станций в сторону Москвы поездка до Казанского вокзала, платформ "Сортировочная" и "Электрозаводская" стала стоить столько же, как и до "Выхино". В итоге многие пассажиры предпочитают теперь не толкаться в подземке, а продолжать путь дальше на электричке. В результате на "Выхино" стало комфортнее всем пассажирам и в метро, и в электричках. Эту акцию также продлили до 31 марта.

При оплате картой "Тройка" спишется всего 23 рубля вместо 46

Напомню, впервые проект "Время ранних" заработал еще в ноябре 2020 года. Помимо чисто транспортных он решает и проблемы, актуальные в пандемию, - сейчас скопления пассажиров приводят не только к дискомфорту, но и к лишнему риску для здоровья. Эффект от акции можно сравнить с запуском нескольких дополнительных поездов - настолько свободнее становится в транспорте в часы пик.

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