Стало известно, почему московские школьники побеждают на олимпиадах

В минувшем году Москва стала лидером среди городов мира по количеству собранных школьниками наград в международных олимпиадах. Москвичи завоевали в составе сборной России 24 медали, из которых 19 - золотые. Наград удостоились ученики 15 школ. Эти достижения позволили Москве обойти таких мировых лидеров в области школьного образования как Сингапур и Шанхай. Как удалось добиться такого результата, рассказал "РГ" научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Как отметил специалист, городская система образования в течение последних 10 лет ведет масштабную массовую работу для развития талантов школьников. Такая стратегия привела к высоким достижениям на олимпиадах как внутри страны, так и на международной арене. И пример столичных победителей мотивирует других учеников участвовать во Всероссийской олимпиаде, Московской олимпиаде, дополнительных занятиях, кружках, онлайн-курсах, выездных сборах, в том числе и тех, которые организует Центр педагогического мастерства.

"Например, возьмем результаты последней Международной олимпиады мегаполисов. Какие-то города проявили себя лучше в одном предмете, какие-то - в других, а Москва показала очень хорошие результаты по всем дисциплинам, - рассказывает Ященко. - Москва предоставляет возможности для того, чтобы ребенок проявил себя и развивался по всем предметам: по математике, физике, химии, информатике и также по другим областям. Несмотря на то, что соревнование второй год проходили онлайн, оргкомитет адаптировал задания к этому формату. Даже по химии и физике удалось обеспечить экспериментальные условия на площадках проведения. По физике получилось сделать очень интересный - по отзывам участников - анализ эксперимента". Минусом пока остается онлайн-формат и отсутствие личного общения между участниками конкурса. "Ранее школьники, приезжая в Москву, погружались в культурную и научную жизнь города. Как бы мы не старались, невозможно воссоздать эту атмосферу", - сказал он.

Большую помощь оказывает в вовлечении ребят в предмет система предпрофессиональных классов. Она позволяет школьникам углубленно изучать ряд дисциплин и выступать на олимпиадах самого высокого уровня. В столичных школах действуют проекты, которые охватывают технические, естественно-научные и гуманитарные направления. Среди них: "Математическая вертикаль", "Академический класс в московской школе", "Медицинский класс в московской школе" и многие другие. В эту работу также включены ведущие вузы города, научные институты и московские ИТ-компании.