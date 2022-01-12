Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания

Теперь услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" в Москве можно получить независимо от места проживания. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В прошлом году во всех центрах госуслуг стали доступны большинство услуг ЗАГС. Жителям удобно обращаться в офисы "Мои документы", которые есть в каждом районе города и работают по комфортному для мегаполиса графику. Теперь все эти услуги можно получить вне зависимости от места жительства или регистрации акта гражданского состояния. То есть, если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше по месту жительства или по месту заключения брака".

Жители могут оформить документы в любом центре госуслуг "Мои документы". Нововведения коснулись услуг по регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

Раньше за некоторыми услугами ЗАГС нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Сейчас зарегистрировать ребенка или получить повторные свидетельства и справки можно в любом подходящем центре госуслуг.

Напомним, что во всех столичных центрах госуслуг москвичи могут получить следующие услуги ЗАГС:

- Регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет;

- Регистрация расторжения брака между гражданами РФ по совместному заявлению, по решению суда, по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет;

- Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников);

- Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи заявления в орган ЗАГС);

- Регистрация рождения и смерти (в том числе по заявлению юридического лица, а также по решению суда);

- Регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения;

- Проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

Напомним, районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.