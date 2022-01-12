В Москве выдано первое удостоверение лица без гражданства

В Москве стартовала выдача абсолютного нового документа - временного удостоверения личности лица без гражданства. Такие "корочки" станут получать те, кто фактически проживает в России, но гражданства ни одной страны не имеет. То есть выдворить такого человека по сути некуда.

"Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" - временное удостоверение личности, - стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет. Из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", - рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Якубджан родился в Душанбе, а когда ему исполнилось 5 лет, его семья переехала в Астрахань. "В школу он не ходил. Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", - привела слова Хакимджанова правозащитница.Меркачева добавила, что последний раз задержан Хакимджанов был не за преступление, а потому, что полиция не смогла идентифицировать его личность. Выяснили, что задержанный не является гражданином ни одного государства, что и стало основанием для выдачи ему временного удостоверения личности.

К слову, с документами, выдаваемыми в прибалтийских государствах "застрявшим" там жителям СССР нетитульных наций, российский новый документ не имеет ничего общего. Наш документ, напротив, наделяет всеми правами лиц, оказавшихся без страны, готовой их принять. А в бывших республиках СССР, напротив, по сути, делали жителей людьми второго сорта с помощью "паспортов неграждан". Поправки, дающие возможность выдачи лицам, в силу различных причин находящимся в РФ с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства, вступили в силу 24 августа прошлого года. Этот документ подтверждает личность лица без гражданства и его пребывание в стране.

"Временное удостоверение личности лица без гражданства в России выдается в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность... и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из РФ при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства", - говорится в законе.

Физические лица без гражданства - апатриды - стали получать абсолютно новый документ сроком на целых 10 лет. При этом выглядит он ничем не хуже внедряемых сейчас среди первых россиян электронных паспортов. Уточняется, что по истечении 10-летнего срока, а также в случае порчи, утраты документа или обнаружения в нем ошибок удостоверение подлежит замене. Также отмечается, что в электронном виде документ оформить нельзя - обязательно присутствие лица.

Новый документ - на 10 лет

Зато сам документ всеми современными электронными примочками похвастать сможет. Удостоверение личности для апатридов будет выглядеть как карточка с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации).

На карте также будут ФИО владельца, дата, место рождения и пол. Оговариваются и случаи, при которых новый документ будет аннулирован. Так, если апатрид получит зарубежное гражданство или будет установлено государство, готовое его принять, удостоверение потеряет силу. Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что по состоянию на 1 декабря 2021 года принято более 750 заявлений о выдаче такого документа. Наибольшее количество заявлений подано в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской областях.