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12.01.2022 00:41
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье практически дотла сгорел дом престарелых

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Очередной крупный пожар произошел в доме престарелых, на этот раз горело соцучреждение в подмосковном Пушкино. "В 18.42 по московскому времени в частном доме престарелых ликвидировано открытое горение", - сообщили вчера вечером в пресс-службе областного главка МЧС России.
Дома престарелых в России, к сожалению, горят регулярно. И в большинстве случаев без жертв не обходится. Фото: Прокуратура Московской области Дома престарелых в России, к сожалению, горят регулярно. И в большинстве случаев без жертв не обходится. Фото: Прокуратура Московской области
Дома престарелых в России, к сожалению, горят регулярно. И в большинстве случаев без жертв не обходится. Фото: Прокуратура Московской области

Сообщение о загорании кровли на площади 450 квадратных метров в доме престарелых (находится по адресу: Пушкино, мкр. Звягино, улица Школьная, дом 41б) поступило спасателям в 16.37. В здании на момент возгорания, по данным чрезвычайного ведомства, находились более 50 человек. Из них 13 человек персонала, остальные - постояльцы, в том числе 12 лежачих больных. Отмечается, что оперативно всех удалось вывести в безопасное место. В 18.20 пожар был локализован, еще через 22 минуты ликвидировано открытое горение. На месте происшествия работали 20 бригад "скорой помощи" и четыре бригады территориального центра медицины катастроф.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Напомним, пожары в домах престарелых в России происходят в последние годы регулярно. И чаще всего не обходилось без жертв. На этот раз, к счастью, обошлось. Хотя пожар был очень сильный - полыхало все здание. В больницу были доставлены 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых. Их направили в два филиала больницы имени Розанова в Ивантеевке и Пушкино.

"Для временного размещения и проведения медосмотра в медорганизацию эвакуировано 57 человек. Предварительно состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата", - проинформировали в подмосковном минздраве.

Прокуратура Московской области вчера организовала проверку в связи с пожаром. В ходе проверки прокуроры намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверить, насколько в учреждении была обеспечена противопожарная безопасность.

"В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность или аварийная работа электрооборудования, в частности короткое замыкание электропроводки", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория, которая приступит к работе сразу после полной ликвидации пожара.

Напомним, 8 января в Кемеровской области загорелся частный пансионат для пожилых людей. После тушения пожарные нашли тела 4 постояльцев. Обвинения уже предъявлены хозяину частного дома престарелых и его заместителю. Статья - 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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