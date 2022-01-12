В смоленской деревне дождались газификации

Жители Стригино готовились и зиму 2022-го года жить в обнимку с обогревателями и с газовой горелкой вместо печки. Это вторая зима, которую они были вынуждены проводить без дров и газа. Из-за бумажной проблемы новый трубопровод никак не вводили в строй. Но в самом конце декабря люди получили по-настоящему теплый подарок. К ним приехала комиссия и дала добро на пуск газа.

Напомним, основную часть деревни газифицировали еще 30 лет назад. На улицу за речкой, где обитают старожилы и дачники, денег не хватило. Работы откладывались раз за разом, пока в 2019 году Стригино не вошло в областную программу. Постройка газопровода обошлась почти в четыре миллиона рублей (в основном федеральные средства), а администрация сельского поселения оплатила даже подводку труб к некоторым домам.

Поскольку все шло гладко, летом 2020-го жители оплатили и установку внутридомового оборудования. Для этого в старых домах пришлось разобрать дровяные печи. Газ обещали дать прошлой осенью.

Но ни осенью, ни зимой, ни летом, ни осенью уже 2021 года пуск топлива не состоялся.

Как уже писала "РГ", причиной стали недочеты со стороны подрядчика, на которые вовремя не обратили внимания. Ростехнадзор не подписывал акт приемки, поскольку для сварки труб использовался неаттестованный аппарат, а у самих рабочих на тот момент были просрочены удостоверения. Строительный контроль вел Рославльский филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск". Непорядок в документах там то ли не заметили, то ли не сочли существенным. А потом оказалось, что исправить все задним числом уже нельзя. К качеству сварных швов у специалистов претензий не было. Но использовать газопровод без разрешения Ростехнадзора было нельзя. Вопрос повис в воздухе.

Стригинцы дважды обращались на прямую линию президента. Ситуацию взял под контроль смоленский штаб ОНФ. В деревне побывали прокуроры, главе Ленинского сельского поселения вчинили иск о халатности... Чиновники провели не одно совещание, подключились администрации Починковского района и области. В начале декабря, однако, газа в деревне по-прежнему не было. Пожилые люди и семьи с детьми обогревались кто чем мог: электрокотлом, конвектором, газовым баллоном к плитке...

Основную часть деревни газифицировали еще 30 лет назад, но на одну улицу денег не хватило

Надежда забрезжила за пару недель до Нового года. На улице появились сварщики с "правильным" оборудованием, переделали стыки труб. В районном суде закрыли дело в отношении главы поселения.

К бою курантов, к сожалению, газ не смогли дать, так как в трубах скопился конденсат. Сейчас заканчивают их продувку, после чего в домах стригинцев должно стать значительно теплее.

Тем временем

В Твери Заволжский районный суд рассмотрит уголовное дело группы лжегазовщиков. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год злоумышленники приходили в дома и квартиры пожилых граждан, представляясь сотрудниками газовой службы. Под предлогом обслуживания они осматривали газовые плиты и заявляли о необходимости срочной и обязательной установки сигнализаторов загазованности или детекторов дыма. Плата за эти необязательные услуги составляла от пяти до 75 тысяч рублей. По делу проходят 22 человека. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Всего в деле 204 эпизода, сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Объем материалов составил 154 тома, обвинительное заключение - 790 томов.