В Туле эвакуировали областной и арбитражный суды

В Туле из-за сообщений о минировании эвакуировали областной и арбитражный суды. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение о минировании здания Тульского областного суда на проспекте Ленина поступило на официальный адрес электронной почты в 14:00, рассказала "РГ" руководитель объединенной пресс-службы областной судебной системы и УСД Ольга Дячук. По ее словам, сотрудникам облсуда, судьям, участникам судебных процессов и посетителям потребовалось примерно полчаса для того, чтобы покинуть помещения. К 14:30 здание суда опустело.

Также из-за сообщений о "минировании" прошла эвакуация в 20 арбитражном апелляционном суде на улице Староникитской.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые мероприятия по проверке сообщений. Здания оцеплены, рядом находятся пожарные машины и машины скорой помощи.