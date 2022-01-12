В Воскресенске ограбили магазин интимных товаров

Разбойное нападение на магазин интимных товаров произошло в Воскресенске на улице Менделеева.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в вечернее время злоумышленник зашел в магазин и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все деньги. Женщина пыталась сопротивляться, но мужчина подошел к прилавку и похитил из деньги кассы, после чего скрылся.

Изучив запись камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали ранее судимого 38-летнего уроженца Оренбурга. В ходе осмотра места происшествия полицейские недалеко от магазина обнаружили шапку, маску и перочинный нож, используемые при нападении.

Задержанный взят под стражу.