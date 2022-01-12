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12.01.2022 04:11
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о резких перепадах температуры и давления в центре РФ

В центре и на севере европейской части России в конце этой недели потеплеет. На подходе мощнейший циклон, который вызовет резкое понижение атмосферного давления - сразу на 25-30 миллиметров ртутного столба, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд: Аномально холодная погода ожидается на юге Западной Сибири

Сейчас атмосферный вихрь находится над Гренландией. А в ночь на 14 января он приблизится к Москве. За сутки температура воздуха повысится на 20 градусов, пишет РИА Новости.

В конце рабочей недели синоптическая ситуация изменится в Северо-западном федеральном округе, центре европейской территории РФ, а также в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.

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