Воронежская фабрика увеличила выпуск благодаря нацпроекту

Удвоила выпуск продукции по одному из основных направлений воронежская фабрика "Промтекстиль". Для этого не пришлось закупать новое оборудование, нанимать дополнительный персонал и открывать новые технологические линии.

Увеличения объемов выработки воронежские текстильщики достигли, выявив скрытые резервы и используя их.

Помогли им в этом в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда" специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). "Наш проект на "Промтекстиле" длился шесть месяцев, - рассказала "РГ" представитель РЦК Елизавета Григорьева. - Исследовали мы выпуск прокладочных холстов - синтетической ткани, предотвращающей слипание резиновых деталей в рулоне. В их выпуске задействовано все оборудование, все технологические цепочки".

Значит, есть возможность на одном процессе увидеть все "узкие места". Специалисты РЦК прошли по всем технологическим цепочкам, провели хронометраж каждой операции, оценили выработку на сотрудника и запасы, образующиеся на рабочих местах. Картина получилась нерадостная.

Затем была построена идеальная модель: производство холстов без потерь и простоев. Наложив идеал на действительность, получили схему оптимизации. Прежде всего перестроили планирование - его поставили в прямую зависимость от заказа. Сколько метров готового продукта будет продано, столько и надо заготовить сырья, скрутить и соткать из него полуфабрикатов.

Производство стало практически безотходным. Занялись и ткацким станком. От его работы напрямую зависит прибыль предприятия. Раньше станок регулярно останавливали для замены катушек с нитью. Эксперты предложили вместо трех катушек по тысяче метров нити установить одну, но с тремя тысячами. В результате сотрудничества с РЦК сократились втрое простои, на 53 процента время выпуска продукции и на 67 процентов незавершенное производство.

"Помимо улучшения показателей, мы оставили на фабрике обученных сотрудников и инструкторов инструментам бережливого производства. Они смогут передать знания коллегам, и предприятие продолжит оптимизацию самостоятельно", - считает директор воронежского РЦК Виталий Пантеровский.

На комбинате "Шуйские ситцы" в Ивановской области для оптимизации также выбрали один из основных потоков - пошив комплектов постельного белья из модной коллекции.

Технология применялась та же, что и в Воронеже: хронометраж каждой операции, выявление и фиксация потерь, построение идеальной модели и наложение ее на реальную.

Эксперты РЦК перераспределили работу между швеями, выделили место для упаковки готовых комплектов и организовали правильную укладку коробок на палете. В результате этих немудреных, казалось бы, улучшений выработка на человека выросла на 30 процентов. Наполовину сократился объем незавершенного производства. Время производственного процесса уменьшилось с шести до трех дней.