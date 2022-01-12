Воронежская фабрика увеличила выпуск благодаря нацпроекту

Новости

В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 00:31
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 00:28
Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении 00:01
В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт" 11.01.2022
Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков 11.01.2022
В Москве выдали первый "паспорт негражданина" 11.01.2022
Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом 11.01.2022
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона" 11.01.2022
В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем 11.01.2022
В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке 11.01.2022
Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай 11.01.2022
КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 11.01.2022
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 11.01.2022
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 11.01.2022
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1 347 человек 11.01.2022
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана 11.01.2022
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида 11.01.2022
"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов 11.01.2022
Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры 11.01.2022
Британские энергетики извинились за издевательские советы по энергосбережению 11.01.2022
Нефть подорожала до 83 долларов за баррель 11.01.2022
Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар" 11.01.2022
Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины 11.01.2022
ДНР начала поставлять колбасу в Россию 11.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 00:34
Рубрика: Экономика

Воронежская фабрика увеличила выпуск благодаря нацпроекту

Текст: Антон Валагин
Удвоила выпуск продукции по одному из основных направлений воронежская фабрика "Промтекстиль". Для этого не пришлось закупать новое оборудование, нанимать дополнительный персонал и открывать новые технологические линии.

Увеличения объемов выработки воронежские текстильщики достигли, выявив скрытые резервы и используя их.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Новосибирский производитель дверей победил на "Фабрике процессов"

Помогли им в этом в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда" специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). "Наш проект на "Промтекстиле" длился шесть месяцев, - рассказала "РГ" представитель РЦК Елизавета Григорьева. - Исследовали мы выпуск прокладочных холстов - синтетической ткани, предотвращающей слипание резиновых деталей в рулоне. В их выпуске задействовано все оборудование, все технологические цепочки".

Значит, есть возможность на одном процессе увидеть все "узкие места". Специалисты РЦК прошли по всем технологическим цепочкам, провели хронометраж каждой операции, оценили выработку на сотрудника и запасы, образующиеся на рабочих местах. Картина получилась нерадостная.

Затем была построена идеальная модель: производство холстов без потерь и простоев. Наложив идеал на действительность, получили схему оптимизации. Прежде всего перестроили планирование - его поставили в прямую зависимость от заказа. Сколько метров готового продукта будет продано, столько и надо заготовить сырья, скрутить и соткать из него полуфабрикатов.

Производство стало практически безотходным. Занялись и ткацким станком. От его работы напрямую зависит прибыль предприятия. Раньше станок регулярно останавливали для замены катушек с нитью. Эксперты предложили вместо трех катушек по тысяче метров нити установить одну, но с тремя тысячами. В результате сотрудничества с РЦК сократились втрое простои, на 53 процента время выпуска продукции и на 67 процентов незавершенное производство.

"Помимо улучшения показателей, мы оставили на фабрике обученных сотрудников и инструкторов инструментам бережливого производства. Они смогут передать знания коллегам, и предприятие продолжит оптимизацию самостоятельно", - считает директор воронежского РЦК Виталий Пантеровский.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
В нацпроект "Производительность труда" вошло 50 новосибирских компаний

На комбинате "Шуйские ситцы" в Ивановской области для оптимизации также выбрали один из основных потоков - пошив комплектов постельного белья из модной коллекции.

Технология применялась та же, что и в Воронеже: хронометраж каждой операции, выявление и фиксация потерь, построение идеальной модели и наложение ее на реальную.

Эксперты РЦК перераспределили работу между швеями, выделили место для упаковки готовых комплектов и организовали правильную укладку коробок на палете. В результате этих немудреных, казалось бы, улучшений выработка на человека выросла на 30 процентов. Наполовину сократился объем незавершенного производства. Время производственного процесса уменьшилось с шести до трех дней.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами