Новости

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и Казахстане 12:49
Путин призвал неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной" 12:48
На ЧЕ по фигурному катанию зафиксирован первый случай заражения COVID-19 12:45
ФАС будет мониторить стоимость газового оборудования для домохозяйств 12:38
КХЛ отменила матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" 12:37
"Яндекс" присоединился к разбирательству ФАС против Apple 12:36
Нуланд заявила о готовности обсуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО 12:34
Правнук Льва Толстого умер в США 12:31
Токаев встретился в Алма-Ате с родственниками погибших полицейских 12:25
Новак оценил потенциал подключения к газу домовладений 12:21
Цена на нефть марки Brent превысила 84 доллара впервые с 10 ноября 12:21
Голикова: Пациентов с коронавирусом в 2,9 раза меньше, чем на пике в ноябре 12:20
Выпускники столичных школ рассказали о плюсах учебы в педагогических классах 12:19
Лежащему в Коммунарке Леониду Куравлеву провели экстренную операцию 12:19
Володин обсудил межпарламентские отношения с главой Кнессета Израиля 12:15
Ольга Любимова выразила соболезнования родным Михаила Зеленского 12:08
В Финляндии больных коронавирусом освободят от карантина 12:04
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин 12:01
Около 80 граждан США не могут покинуть Афганистан 12:00
Путин указал на низкие объемы диспансеризации переболевших ковидом 11:58
Парковка для медиков и волонтеров в Москве останется бесплатной 11:56
Голикова: В 12 регионах коллективный иммунитет к коронавирусу снизился 11:54
Бастрыкин поручил проверить "Ленком" на нарушения при госзакупках 11:48
Хичкоковский фильм "Поймать вора" переснимут с Галь Гадот 11:48
Голикова: Уровень охвата тестированием на COVID-19 снизился в 66 регионах 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 12:19
Рубрика: Общество

Выпускники столичных школ рассказали о плюсах учебы в педагогических классах

Текст: Ирина Огилько

В столице работает проект "Новый педагогический класс в московской школе". Он позволяет ученикам погрузиться в профессию с 10-го класса. Выпускники таких классов поделились с "РГ" своими впечатлениями от учебы.

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

По данным пресс-службы департамента образования и науки Москвы, сегодня около двух тысяч подростков учатся в педагогических классах в 47 школах города. Ребята обучаются по специальной учебной программе, где есть курсы риторики и психологии. Школьников обучают умению работать в команде и выстраивать эффективную коммуникацию. Для того, чтобы погрузиться в профессию, ученики проходят практику в школах, учреждениях культуры и социальной сферы. Закончив такой класс, выпускник может продолжить обучение в вузах страны по профессиям учитель, психолог или логопед.

"Углубленное изучение отдельных предметов на профильном уровне помогло мне получить хорошие результаты на экзаменах для поступления в вуз. Навыки исследовательской деятельности очень помогают сейчас в учебе", - говорит студентка 1-го курса Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Марина Бородинова. Она отметила, что в школе для них организовывали лекции преподавателей ведущих московских вузов, знакомили со смежными гуманитарными специальностями.

Студентка 1-го курса Высшей школы экономики Анна Сабодан проходила обучение на курсе "Журналистский практикум" от Московского городского педагогического университета, осваивала второй язык - немецкий. С особенным удовольствием девушка вспоминает занятия по МХК: по ее мнению, знание основ художественной культуры расширяет кругозор и приобщает к прекрасному. "Дополнительные занятия помогли мне выявить и раскрыть свои способности, усовершенствовать навыки социального проектирования и сотрудничества, психологии общения", - отмечает Анна Сабодан.

"Я посещала мастер-классы от МГПУ, школьные курсы по психологии и профильным предметам. Запомнились занятия на "Субботах московского школьника", особенно которые проводились на базе вузов", - делится впечатлениями студентка 1-го курса МПГУ Глафира Струкова. Девушка решила связать жизнь с педагогикой. Она уверена, что основная ответственность по формированию личности ребенка лежит на учителе.

"Было интересно работать с детьми на практике, которую организовывали в нашей школе. Этот опыт помог мне понять, что главное в работе учителя - проводить уроки так, чтобы мотивировать детей на дальнейшее изучение предмета, чтобы им было интересно", - говорит она.

Фото: iStock
По каким учебникам теперь будут учить школьников

Также учеников педагогических классов приглашают к участию в олимпиадах и конкурсах, которые могут принести дополнительные баллы к ЕГЭ и помочь поступить в выбранный вуз. "Я принимала участие в разных олимпиадах и конференциях. Это позволило мне получить опыт проектной работы и публичных выступлений", - утверждает студентка 1-го курса Дипломатической академии МИД России Виктория Шохина.

Напомним, что проект "Новый педагогический класс в московской школе" реализуется в столице с 2016 года.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151
Цена на нефть марки Brent превысила 84 доллара впервые с 10 ноября
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады