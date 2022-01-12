Выпускники столичных школ рассказали о плюсах учебы в педагогических классах

В столице работает проект "Новый педагогический класс в московской школе". Он позволяет ученикам погрузиться в профессию с 10-го класса. Выпускники таких классов поделились с "РГ" своими впечатлениями от учебы.

По данным пресс-службы департамента образования и науки Москвы, сегодня около двух тысяч подростков учатся в педагогических классах в 47 школах города. Ребята обучаются по специальной учебной программе, где есть курсы риторики и психологии. Школьников обучают умению работать в команде и выстраивать эффективную коммуникацию. Для того, чтобы погрузиться в профессию, ученики проходят практику в школах, учреждениях культуры и социальной сферы. Закончив такой класс, выпускник может продолжить обучение в вузах страны по профессиям учитель, психолог или логопед.

"Углубленное изучение отдельных предметов на профильном уровне помогло мне получить хорошие результаты на экзаменах для поступления в вуз. Навыки исследовательской деятельности очень помогают сейчас в учебе", - говорит студентка 1-го курса Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Марина Бородинова. Она отметила, что в школе для них организовывали лекции преподавателей ведущих московских вузов, знакомили со смежными гуманитарными специальностями.

Студентка 1-го курса Высшей школы экономики Анна Сабодан проходила обучение на курсе "Журналистский практикум" от Московского городского педагогического университета, осваивала второй язык - немецкий. С особенным удовольствием девушка вспоминает занятия по МХК: по ее мнению, знание основ художественной культуры расширяет кругозор и приобщает к прекрасному. "Дополнительные занятия помогли мне выявить и раскрыть свои способности, усовершенствовать навыки социального проектирования и сотрудничества, психологии общения", - отмечает Анна Сабодан.

"Я посещала мастер-классы от МГПУ, школьные курсы по психологии и профильным предметам. Запомнились занятия на "Субботах московского школьника", особенно которые проводились на базе вузов", - делится впечатлениями студентка 1-го курса МПГУ Глафира Струкова. Девушка решила связать жизнь с педагогикой. Она уверена, что основная ответственность по формированию личности ребенка лежит на учителе.

"Было интересно работать с детьми на практике, которую организовывали в нашей школе. Этот опыт помог мне понять, что главное в работе учителя - проводить уроки так, чтобы мотивировать детей на дальнейшее изучение предмета, чтобы им было интересно", - говорит она.

Также учеников педагогических классов приглашают к участию в олимпиадах и конкурсах, которые могут принести дополнительные баллы к ЕГЭ и помочь поступить в выбранный вуз. "Я принимала участие в разных олимпиадах и конференциях. Это позволило мне получить опыт проектной работы и публичных выступлений", - утверждает студентка 1-го курса Дипломатической академии МИД России Виктория Шохина.

Напомним, что проект "Новый педагогический класс в московской школе" реализуется в столице с 2016 года.