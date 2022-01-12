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12.01.2022 00:56
Рубрика: Происшествия

Задержан тамбовский вице-губернатор

Текст: Антон Валагин, "российская Газета", Тамбов
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов задержан во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве с госзаказом.

- Громов задержан в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, - рассказал "РГ" источник в правоохранительных структурах региона. В статье 91 УПК перечислены основания для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Например, задержание возможно, если его намереваются поместить под стражу. Или у гражданина обнаружены явные следы преступления. Ранее в служебном кабинете вице-губернатора прошли обыски.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Уголовное дело, в котором фигурирует один из руководителей Тамбовской области, касается закупки оборудования в детские сады Тамбовского района. Бюджетные средства за него были перечислены, а само оборудование в садики так и не пришло. По служебным обязанностям Владимир Громов курирует в администрации региона госзакупки, управление областным имуществом и деятельность государственного технического надзора. Так что с вопросами о странной закупке силовики пришли по адресу.

- Глава администрации в курсе всех проводимых мероприятий. Готовы оказать следствию все необходимое содействие. Перед законом все равны, - сообщили в пресс-службе тамбовского губернатора.

Громов работает в областной администрации с 2004 года. Кстати, его предшественник на посту вице-губернатора Глеб Чулков в декабре 2019 года выпал из окна и разбился насмерть. Чулков находился под домашним арестом также по делу о мошенничестве.

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