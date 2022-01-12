Движение по дорогам на юге Сахалина ограничили из-за метели

Из-за снежного циклона на юге Сахалина прекращено движение транспорта на автотрассах, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Закрыт проезд по федеральной дороге Южно-Сахалинск - Оха на участке от села Старорусское до села Цапко, а также трасса Южно-Сахалинск - Корсаков.

"В связи с отсутствием видимости и образованием снежных заносов ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Троицкое - Новотроицкое", - добавили в пресс-службе.

Метель и плохая видимость заставили закрыть автотрассы и в пригороде Южно-Сахалинска, в частности, дорогу от Ново-Александровска и дорогу на Синегорск.

По данным пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, накануне ночью расчисткой улиц занимались более 100 единиц техники и около 50 человек. Вывезено свыше 4000 кубометров снега.

"Сейчас на уборке и вывозе снега задействовано более 200 единиц техники и 100 рабочих, которые расчищают тротуары и пешеходные зоны. В приоритете - расчистка проездов к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, а также автобусные остановки", - уточнила пресс-служба мэрии.

Напомним, накануне на юг Сахалина и Курильские острова нагрянул очередной циклон со снегом и штормовым ветром. 12 января во второй половине дня ожидается увеличение количества осадков, усилится ветер с порывами до 25-30 метров в секунду.

Южносахалинцев попросили максимально ограничить передвижение по городу и без острой необходимости не выезжать за пределы городского округа. Жителям отдаленных районов рекомендовано пораньше вернуться домой, чтобы не попасть в снежные заторы. Циклон продолжит оказывать влияние на юг Сахалина до 14 января.