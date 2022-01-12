Команда Конюхова начала снимать фильм о камчатских медведях

На Камчатке начались съемки цикла фильмов о медведях, обитающих в Кроноцком заповеднике. Он войдет в медиапроект, ориентированный на защиту окружающей среды, повышение экологической образованности и экокультуры жителей России. Программу реализуют АНО "Лаборатория Федора Конюхова" и минприроды РФ.

- По ходу проекта планируется несколько "десантов" на Курильское озеро группы ученых и профессионалов-кинодокументалистов. Их задача - проследить в разные периоды года жизненный цикл бурых медведей и других аборигенных обитателей дикой Камчатки. Мы хотим также своими глазами увидеть, насколько комфортен созданный для них режим спокойствия, - приводит пресс-служба заповедника слова кинорежиссера, руководителя медиапроекта Владимира Зайцева.

Кстати, в составе съемочной группы - фотограф-натуралист, видеооператор Алексей Безруков. 11 лет назад он работал госинспектором в заповеднике. За это время сделал множество чудесных снимков.

- В 2012-м году мы с семьей перебрались на Байкал, но период работы и жизни на Курильском озере - один из лучших в жизни, - рассказал Алексей Безруков.