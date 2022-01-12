Минздрав назвал регионы с высокой преждевременной смертностью

Чукотский АО, Чечня и Ненецкий автономный округ возглавили список регионов с высокой преждевременной смертностью. Таковы результаты исследования центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ.

В своей работе специалисты использовали созданную в центре систему оперативного мониторинга и анализа показателя "потерянные годы жизни". Оказалось, что в ЧАО не доживают 7,76 года, в Чечне - 7,18, в НАО - 7,17. Худшую пятерку замкнули Республика Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).

В число самых благополучных по потерянным годам жизни субъектов РФ попали Ингушетия (3,59), Адыгея (4,5), Севастополь (4,64), Карачаево-Черкесия (4,69) и Калининградская область (4,86).

По-прежнему преждевременная смертность в России в основном обусловлена болезнями системы кровообращения, новообразованиями, внешними причинами, болезнями органов пищеварения и COVID-19.