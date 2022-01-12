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12.01.2022 10:23
Рубрика: Общество

Минздрав назвал регионы с высокой преждевременной смертностью

Текст: Александр Филимоненко

Чукотский АО, Чечня и Ненецкий автономный округ возглавили список регионов с высокой преждевременной смертностью. Таковы результаты исследования центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ.

Фото: iStock
Названы самые беспокойные регионы страны

В своей работе специалисты использовали созданную в центре систему оперативного мониторинга и анализа показателя "потерянные годы жизни". Оказалось, что в ЧАО не доживают 7,76 года, в Чечне - 7,18, в НАО - 7,17. Худшую пятерку замкнули Республика Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).

В число самых благополучных по потерянным годам жизни субъектов РФ попали Ингушетия (3,59), Адыгея (4,5), Севастополь (4,64), Карачаево-Черкесия (4,69) и Калининградская область (4,86).

По-прежнему преждевременная смертность в России в основном обусловлена болезнями системы кровообращения, новообразованиями, внешними причинами, болезнями органов пищеварения и COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минздрав Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Юг России ДФО Чукотский АО СКФО Чеченская Республика СЗФО Ненецкий АО СФО Тыва ПФО Оренбургская область

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