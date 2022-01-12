На Камчатке выяснят причины смерти 18-летней студентки

На Камчатке начали проверку по факту смерти 18-летней студентки в одной из больниц региона.

В соцсетях распространяется информация о том, что причиной гибели девушки могла стать вакцинация от коронавируса, но эксперты ставят эту версию под сомнение.

Первый компонент вакцины девушка получила 18 ноября прошлого года. После этого на протяжении трех недель она не обращалась к медикам с какими-либо жалобами на самочувствие. 12 декабря ей сделали вторую прививку. Через пять дней госпитализировали с предварительным диагнозом "инсульт".

После исследований, проведенных специалистами, у студентки нашли хроническую болезнь, о которой она не знала.

"Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать метотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила", - пояснили в краевом минздраве.

Там добавили, что существует медицинская тайна, поэтому раскрывать все подробности врачи не вправе.

В поликлинике, где вакцинировалась девушка, тоже считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка: после введения первого компонента до летального исхода прошел слишком большой срок для наступления подобных осложнений. Точную причину смерти установят медицинские эксперты.