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12.01.2022 09:41
Рубрика: Происшествия

На Камчатке выяснят причины смерти 18-летней студентки

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке начали проверку по факту смерти 18-летней студентки в одной из больниц региона.

В соцсетях распространяется информация о том, что причиной гибели девушки могла стать вакцинация от коронавируса, но эксперты ставят эту версию под сомнение.

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Первый компонент вакцины девушка получила 18 ноября прошлого года. После этого на протяжении трех недель она не обращалась к медикам с какими-либо жалобами на самочувствие. 12 декабря ей сделали вторую прививку. Через пять дней госпитализировали с предварительным диагнозом "инсульт".

После исследований, проведенных специалистами, у студентки нашли хроническую болезнь, о которой она не знала.

"Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать метотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила", - пояснили в краевом минздраве.

Там добавили, что существует медицинская тайна, поэтому раскрывать все подробности врачи не вправе.

В поликлинике, где вакцинировалась девушка, тоже считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка: после введения первого компонента до летального исхода прошел слишком большой срок для наступления подобных осложнений. Точную причину смерти установят медицинские эксперты.

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