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12.01.2022 09:38
Рубрика: Происшествия

На Сахалине нашли живым пропавшего в прошлом году подростка

Текст: Ольга Журман

В Долинском районе Сахалинской области найден живым и невредимым юноша, из-за пропажи которого в СУ СК по региону возбуждали уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Пропавший в Иванове мальчик найден живым

17-летний молодой человек ушел из общежития 21 декабря и не давал о себе знать.

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий подросток найден в Долинском районе. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан законным представителям", - говорится в информации ведомства.

Тем не менее расследование уголовного дела продолжается, правоохранители намерены принять меры профилактического характера.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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