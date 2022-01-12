На Сахалине нашли живым пропавшего в прошлом году подростка

В Долинском районе Сахалинской области найден живым и невредимым юноша, из-за пропажи которого в СУ СК по региону возбуждали уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

17-летний молодой человек ушел из общежития 21 декабря и не давал о себе знать.

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий подросток найден в Долинском районе. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан законным представителям", - говорится в информации ведомства.

Тем не менее расследование уголовного дела продолжается, правоохранители намерены принять меры профилактического характера.