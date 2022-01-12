Трех забайкальцев задержали по подозрению в убийствах в начале 2000-х

Трех жителей Забайкалья задержали по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы, совершившей в начале 2000-х пять убийств и серию грабежей.

Как считает следствие, в 2001 году в Краснокаменске 58-летний мужчина организовал группу для совершения разбойных нападений и других тяжких преступлений в Забайкалье.

"С 2001 по 2007 год участниками банды было совершено не менее 12 преступлений, в том числе убийства пяти человек и семь разбойных нападений, в ходе которых фигуранты похищали автомобили, крупный рогатый скот, деньги, оружие, другие ценные вещи и предметы", - говорится в сообщении СУ СК по Забайкальскому краю.

В арсенале преступников был обрез охотничьего ружья, пистолет с глушителем калибра 5,45 мм и боеприпасы. В состав группы, помимо главаря, входили еще пять человек, однако задержать удалось только троих, остальные участники к этому времени скончались или были убиты.

В отношении организатора банды возбудили уголовное дело по статье о создании устойчивой вооруженной группы, остальным вменяется статья об участии в устойчивой вооруженной группе. Следствие собирает необходимые доказательства, расследование продолжается.