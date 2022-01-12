Тренер из Комсомольска с сообщниками украл 27 млн "командировочных"

Тренер по боксу из города Юности пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц, сообщили в управлении МВД по Хабаровскому краю.

По данным следствия, с декабря 2017-го по апрель 2020 года 62-летний мужчина, работавший тренером по боксу в спортивно-оздоровительном центре, а также двое его сообщников похищали деньги, принадлежащие организации. Злоумышленник определял состав команды якобы для участия в соревнованиях, заранее зная, что в служебную командировку никто не поедет. Начисляемые в виде аванса средства на командировочные расходы он похищал.

"Согласно распределенным ролям подельница, будучи агентом по бронированию и продаже авиабилетов, подделывала их на имена лжеучастников командировок. Другой участник группы изготавливал поддельные пригласительные от различных спортивных обществ, а также посадочные талоны, кассовые чеки, счета, подтверждающие оплату проездных документов и проживание в гостиницах", - уточнили в краевом УМВД.

В общей сложности подозреваемые похитили свыше 27 миллионов рублей.

Обвиняемые дали подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по статьям о мошенничестве и подделке документов направлено в суд для рассмотрения.