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12.01.2022 10:43
Рубрика: Общество

В хабаровских больницах вдвое сократилось число пациентов с COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае наблюдается снижение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество пациентов, находящихся на лечении в ковид-госпиталях, уменьшилось с 16 тысяч до 8 тысяч. Об этом на заседании оперштаба сообщил глава регионального минздрава Юрий Бойченко.

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"Снижающееся число заболевших - результат серьезных ограничительных мероприятий, принятых в ноябре прошлого года", - приводит его слова РИА Новости.

Министр особо подчеркнул, что усилиями врачей в регионе удалось минимизировать избыточную смертность. Благодаря этому Хабаровский край попал в десятку субъектов РФ с наименьшим приростом по итогам года.

Однако расслабляться рано. Согласно прогнозам, через две-три недели в крае могут появиться первые заболевшие новым штаммом "омикрон".

Как рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, новая разновидность коронавируса переносится легче "дельты", но при этом у некоторых людей течение болезни может развиваться стремительно.

"Пока есть время пройти вакцинацию и ревакцинацию. Иммунитет к инфекции формируется в течение 21 дня", - напомнила она.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, прививки от опасного заболевания в крае сделали свыше 537 тысяч человек, ревакцинацию прошли более 73 тысяч. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 127 тысяч жителей региона, 1275 скончались. Уровень коллективного иммунитета составляет 71 процент.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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