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12.01.2022 04:49
Рубрика: Общество

В Приморье спасли травмированного тигренка

Текст: Ольга Журман
Пресс-служба Центра "Амурский тигр" Пресс-служба Центра "Амурский тигр"
Пресс-служба Центра "Амурский тигр"

На берегу реки в Анучинском районе Приморского края местный рыбак обнаружил истощенного тигренка с травмой челюсти. О найденыше он рассказал инспекторам охотнадзора, которые тут же выехали на место и забрали животное, сообщается на сайте Центра "Амурский тигр".

Фото: Центр "Амурский тигр"
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Сначала специалисты предположили, что тигренок - один из трех малышей, чью мать инспекторы охотнадзора искали и благополучно нашли в Анучинском районе в декабре прошлого года. Но затем выяснилось, что это детеныш другой тигрицы.

Тигренок оказался самкой 4-5 месяцев. Малышка была сильно истощена, помимо этого, у нее были обморожены кончик хвоста и травмированная мордочка.

- Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя "согреть" и получил обморожения травмированных тканей и хвоста, - рассказывает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Врачи сразу купировали кончик хвоста и обработали обмороженный участок на нижней челюсти. Последующее лечение проходило в два этапа. Сначала был проведен курс антибиотиков и обеспечено спецпитание, потому что весил тигренок всего 20 килограммов при норме 30-40 кг и мог не перенести хирургического вмешательства. Затем врачи провели все необходимые манипуляции. К слову, лечили тигренка не ветеринары, а врачи Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и Андрей Продан.

Фото: iStock
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Сейчас хищница набрала вес, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого зверя на человека: приносящие ему еду специалисты вместо обреченного взгляда стали получать порцию грозного шипения.

- Самое главное - остановить некроз тканей. Если хвост, вернее, ампутированный его участок, не сыграет роли в будущем, то нижняя челюсть чрезвычайно важна. Очень надеемся, что поможет отложенный эффект, который свойственен обморожению, - говорит Сергей Арамилев.

Специалисты наблюдают за тигренком. Возможно, в будущем его выпустят в природу.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

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