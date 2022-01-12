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12.01.2022 04:11
Рубрика: Экономика

В ТОР "Приамурская" появился двадцатый резидент

Текст: Юлия Гарднер

Двадцатый резидент появился в ТОР "Приамурская". Им стал таможенно-логистический терминал Каникурган.

Инвестиции в проекты ТОР и СПВ на Дальнем Востоке превысили 2 трлн рублей

Он является частью проекта развития транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Универсальный логистический хаб площадью 18 гектаров будет одним из самых крупных в регионе. Он объединит автомобильный логистический терминал, контейнерную площадку, мульти-температурный склад для работы с продовольственными и лекарственными товарами, склады временного хранения, погрузочные и перегрузочные комплексы для работы с автотранспортом.

Расположение терминала сократит протяженность маршрута по России в страны Европы на полторы тысячи километров без особого увеличения пробега по Китаю.

"Специально для экспортных операций ТЛТ Каникурган разработана и запущена система интеллектуальной очереди проезда через мостовой переход Благовещенск-Хэйхэ. После открытия моста на сайте amurbooking.com перевозчики смогут бронировать время проезда из России в Китай", - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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