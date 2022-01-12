За сутки в России подтверждено 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4008

2 Санкт-Петербург 1659

3 Московская область 1238

4 Ростовская область 367

5 Свердловская область 366

6 Краснодарский край 347

7 Пермский край 300

8 Ставропольский край 293

9 Алтайский край 287

10 Сахалинская область 276

11 Приморский край 246

12 Новосибирская область 245

13 Иркутская область 243

14 Красноярский край 234

15 Челябинская область 234

16 Ленинградская область 232

17 Самарская область 227

18 Хабаровский край 221

19 Кемеровская область 218

20 Воронежская область 215

21 Республика Башкортостан 200

22 Тульская область 195

23 Омская область 195

24 Тюменская область 194

25 Тверская область 189

26 Ярославская область 186

27 Республика Дагестан 186

28 Волгоградская область 176

29 Амурская область 169

30 Тамбовская область 166

31 Пензенская область 161

32 Кировская область 154

33 Нижегородская область 152

34 Калининградская область 151

35 Саратовская область 147

36 Ханты-Мансийский автономный округ 146

37 Архангельская область 145

38 Брянская область 145

39 Владимирская область 145

40 Калужская область 131

41 Астраханская область 126

42 Смоленская область 125

43 Липецкая область 121

44 Республика Бурятия 120

45 Томская область 117

46 Орловская область 115

47 Мурманская область 113

48 Ивановская область 112

49 Республика Саха (Якутия) 108

50 Белгородская область 108

51 Республика Татарстан 102

52 Республика Карелия 89

53 Забайкальский край 89

54 Вологодская область 89

55 Новгородская область 88

56 Ульяновская область 88

57 Курганская область 86

58 Республика Коми 83

59 Кабардино-Балкарская Республика 82

60 Курская область 81

61 Псковская область 79

62 Республика Крым 78

63 Рязанская область 75

64 Республика Ингушетия 72

65 Севастополь 71

66 Республика Хакасия 68

67 Республика Северная Осетия-Алания 68

68 Республика Адыгея 57

69 Оренбургская область 57

70 Республика Мордовия 56

71 Карачаево-Черкесская Республика 53

72 Чеченская Республика 53

73 Республика Чувашия 49

74 Удмуртская Республика 41

75 Камчатский край 40

76 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

77 Костромская область 37

78 Республика Марий Эл 32

79 Республика Алтай 24

80 Еврейская автономная область 18

81 Республика Калмыкия 15

82 Республика Тыва 14

83 Магаданская область 12

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 702 150 случаев(+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%

2. Оренбургская область, Удмуртская Республика 0,05%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0,06% За последние сутки подтверждено 745 смертей Москва 66 Санкт-Петербург 55 Московская область 43 Алтайский край 26 Красноярский край 25 Нижегородская область 21 Свердловская область 19 Самарская область 17 Иркутская область 17 Волгоградская область 16 Ростовская область 15 Республика Чувашия 15 Новосибирская область 15 Челябинская область 14 Рязанская область 13 Пермский край 13 Тюменская область 13 Омская область 13 Тверская область 12 Ставропольский край 12 Ульяновская область 12 Республика Крым 11 Воронежская область 10 Тульская область 10 Республика Коми 10 Краснодарский край 10 Республика Башкортостан 10 Пензенская область 10 Брянская область 9 Астраханская область 9 Республика Дагестан 9 Саратовская область 9 Забайкальский край 9 Липецкая область 8 Владимирская область 7 Ивановская область 7 Смоленская область 7 Ярославская область 7 Вологодская область 7 Новгородская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Республика Бурятия 6 Белгородская область 5 Курская область 5 Тамбовская область 5 Севастополь 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Северная Осетия - Алания 5 Кемеровская область 5 Приморский край 5 Ленинградская область 4 Мурманская область 4 Псковская область 4 Республика Адыгея 4 Республика Мордовия 4 Республика Татарстан 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Республика Карелия 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Удмуртская Республика 3 Курганская область 3 Республика Саха (Якутия) 3 Еврейская автономная область 3 Орловская область 2 Архангельская область 2 Чеченская Республика 2 Кировская область 2 Оренбургская область 2 Республика Алтай 2 Республика Тыва 2 Камчатский край 2 Магаданская область 2 Калужская область 1 Костромская область 1 Калининградская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Хакасия 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 318 432 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 346 человек Москва 2826 Санкт-Петербург 2468 Воронежская область 1297 Московская область 1054 Краснодарский край 970 Самарская область 928 Хабаровский край 738 Ставропольский край 698 Нижегородская область 694 Ленинградская область 669 Пермский край 647 Пензенская область 637 Омская область 498 Свердловская область 497 Томская область 446 Республика Коми 423 Саратовская область 411 Приморский край 410 Астраханская область 376 Иркутская область 374 Амурская область 361 Ярославская область 315 Алтайский край 313 Липецкая область 309 Владимирская область 307 Кемеровская область 301 Новосибирская область 301 Волгоградская область 300 Ханты-Мансийский автономный округ 280 Архангельская область 276 Кировская область 276 Смоленская область 271 Брянская область 260 Республика Башкортостан 259 Мурманская область 253 Красноярский край 239 Ростовская область 230 Забайкальский край 221 Республика Бурятия 197 Челябинская область 180 Тульская область 178 Удмуртская Республика 174 Белгородская область 173 Ямало-Ненецкий автономный округ 171 Сахалинская область 165 Калининградская область 156 Республика Мордовия 150 Тамбовская область 146 Рязанская область 137 Республика Татарстан 134 Оренбургская область 132 Ивановская область 108 Республика Карелия 108 Курская область 107 Карачаево-Черкесская Республика 106 Курганская область 104 Республика Саха (Якутия) 104 Республика Северная Осетия - Алания 103 Республика Адыгея 99 Калужская область 98 Республика Дагестан 89 Республика Крым 85 Севастополь 84 Вологодская область 80 Ульяновская область 79 Кабардино-Балкарская Республика 78 Республика Ингушетия 75 Новгородская область 67 Тюменская область 66 Республика Хакасия 64 Чеченская Республика 52 Камчатский край 52 Тверская область 50 Псковская область 42 Республика Тыва 37 Орловская область 33 Республика Марий Эл 28 Республика Чувашия 24 Магаданская область 23 Республика Алтай 22 Костромская область 18 Республика Калмыкия 18 Ненецкий автономный округ 7 Еврейская автономная область 6 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 758 364. Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID