За сутки в России подтверждено 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4008
- 2 Санкт-Петербург 1659
- 3 Московская область 1238
- 4 Ростовская область 367
- 5 Свердловская область 366
- 6 Краснодарский край 347
- 7 Пермский край 300
- 8 Ставропольский край 293
- 9 Алтайский край 287
- 10 Сахалинская область 276
- 11 Приморский край 246
- 12 Новосибирская область 245
- 13 Иркутская область 243
- 14 Красноярский край 234
- 15 Челябинская область 234
- 16 Ленинградская область 232
- 17 Самарская область 227
- 18 Хабаровский край 221
- 19 Кемеровская область 218
- 20 Воронежская область 215
- 21 Республика Башкортостан 200
- 22 Тульская область 195
- 23 Омская область 195
- 24 Тюменская область 194
- 25 Тверская область 189
- 26 Ярославская область 186
- 27 Республика Дагестан 186
- 28 Волгоградская область 176
- 29 Амурская область 169
- 30 Тамбовская область 166
- 31 Пензенская область 161
- 32 Кировская область 154
- 33 Нижегородская область 152
- 34 Калининградская область 151
- 35 Саратовская область 147
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 146
- 37 Архангельская область 145
- 38 Брянская область 145
- 39 Владимирская область 145
- 40 Калужская область 131
- 41 Астраханская область 126
- 42 Смоленская область 125
- 43 Липецкая область 121
- 44 Республика Бурятия 120
- 45 Томская область 117
- 46 Орловская область 115
- 47 Мурманская область 113
- 48 Ивановская область 112
- 49 Республика Саха (Якутия) 108
- 50 Белгородская область 108
- 51 Республика Татарстан 102
- 52 Республика Карелия 89
- 53 Забайкальский край 89
- 54 Вологодская область 89
- 55 Новгородская область 88
- 56 Ульяновская область 88
- 57 Курганская область 86
- 58 Республика Коми 83
- 59 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 60 Курская область 81
- 61 Псковская область 79
- 62 Республика Крым 78
- 63 Рязанская область 75
- 64 Республика Ингушетия 72
- 65 Севастополь 71
- 66 Республика Хакасия 68
- 67 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 68 Республика Адыгея 57
- 69 Оренбургская область 57
- 70 Республика Мордовия 56
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 72 Чеченская Республика 53
- 73 Республика Чувашия 49
- 74 Удмуртская Республика 41
- 75 Камчатский край 40
- 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 77 Костромская область 37
- 78 Республика Марий Эл 32
- 79 Республика Алтай 24
- 80 Еврейская автономная область 18
- 81 Республика Калмыкия 15
- 82 Республика Тыва 14
- 83 Магаданская область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 702 150 случаев(+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
- 2. Оренбургская область, Удмуртская Республика 0,05%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0,06%
За последние сутки подтверждено 745 смертей
- Москва 66
- Санкт-Петербург 55
- Московская область 43
- Алтайский край 26
- Красноярский край 25
- Нижегородская область 21
- Свердловская область 19
- Самарская область 17
- Иркутская область 17
- Волгоградская область 16
- Ростовская область 15
- Республика Чувашия 15
- Новосибирская область 15
- Челябинская область 14
- Рязанская область 13
- Пермский край 13
- Тюменская область 13
- Омская область 13
- Тверская область 12
- Ставропольский край 12
- Ульяновская область 12
- Республика Крым 11
- Воронежская область 10
- Тульская область 10
- Республика Коми 10
- Краснодарский край 10
- Республика Башкортостан 10
- Пензенская область 10
- Брянская область 9
- Астраханская область 9
- Республика Дагестан 9
- Саратовская область 9
- Забайкальский край 9
- Липецкая область 8
- Владимирская область 7
- Ивановская область 7
- Смоленская область 7
- Ярославская область 7
- Вологодская область 7
- Новгородская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Курская область 5
- Тамбовская область 5
- Севастополь 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Республика Карелия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Курганская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Еврейская автономная область 3
- Орловская область 2
- Архангельская область 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Оренбургская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Камчатский край 2
- Магаданская область 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Калининградская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Хакасия 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 318 432 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 346 человек
- Москва 2826
- Санкт-Петербург 2468
- Воронежская область 1297
- Московская область 1054
- Краснодарский край 970
- Самарская область 928
- Хабаровский край 738
- Ставропольский край 698
- Нижегородская область 694
- Ленинградская область 669
- Пермский край 647
- Пензенская область 637
- Омская область 498
- Свердловская область 497
- Томская область 446
- Республика Коми 423
- Саратовская область 411
- Приморский край 410
- Астраханская область 376
- Иркутская область 374
- Амурская область 361
- Ярославская область 315
- Алтайский край 313
- Липецкая область 309
- Владимирская область 307
- Кемеровская область 301
- Новосибирская область 301
- Волгоградская область 300
- Ханты-Мансийский автономный округ 280
- Архангельская область 276
- Кировская область 276
- Смоленская область 271
- Брянская область 260
- Республика Башкортостан 259
- Мурманская область 253
- Красноярский край 239
- Ростовская область 230
- Забайкальский край 221
- Республика Бурятия 197
- Челябинская область 180
- Тульская область 178
- Удмуртская Республика 174
- Белгородская область 173
- Ямало-Ненецкий автономный округ 171
- Сахалинская область 165
- Калининградская область 156
- Республика Мордовия 150
- Тамбовская область 146
- Рязанская область 137
- Республика Татарстан 134
- Оренбургская область 132
- Ивановская область 108
- Республика Карелия 108
- Курская область 107
- Карачаево-Черкесская Республика 106
- Курганская область 104
- Республика Саха (Якутия) 104
- Республика Северная Осетия - Алания 103
- Республика Адыгея 99
- Калужская область 98
- Республика Дагестан 89
- Республика Крым 85
- Севастополь 84
- Вологодская область 80
- Ульяновская область 79
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Республика Ингушетия 75
- Новгородская область 67
- Тюменская область 66
- Республика Хакасия 64
- Чеченская Республика 52
- Камчатский край 52
- Тверская область 50
- Псковская область 42
- Республика Тыва 37
- Орловская область 33
- Республика Марий Эл 28
- Республика Чувашия 24
- Магаданская область 23
- Республика Алтай 22
- Костромская область 18
- Республика Калмыкия 18
- Ненецкий автономный округ 7
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 758 364.