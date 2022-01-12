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12.01.2022 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4008
  • 2 Санкт-Петербург 1659
  • 3 Московская область 1238
  • 4 Ростовская область 367
  • 5 Свердловская область 366
  • 6 Краснодарский край 347
  • 7 Пермский край 300
  • 8 Ставропольский край 293
  • 9 Алтайский край 287
  • 10 Сахалинская область 276
  • 11 Приморский край 246
  • 12 Новосибирская область 245
  • 13 Иркутская область 243
  • 14 Красноярский край 234
  • 15 Челябинская область 234
  • 16 Ленинградская область 232
  • 17 Самарская область 227
  • 18 Хабаровский край 221
  • 19 Кемеровская область 218
  • 20 Воронежская область 215
  • 21 Республика Башкортостан 200
  • 22 Тульская область 195
  • 23 Омская область 195
  • 24 Тюменская область 194
  • 25 Тверская область 189
  • 26 Ярославская область 186
  • 27 Республика Дагестан 186
  • 28 Волгоградская область 176
  • 29 Амурская область 169
  • 30 Тамбовская область 166
  • 31 Пензенская область 161
  • 32 Кировская область 154
  • 33 Нижегородская область 152
  • 34 Калининградская область 151
  • 35 Саратовская область 147
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 146
  • 37 Архангельская область 145
  • 38 Брянская область 145
  • 39 Владимирская область 145
  • 40 Калужская область 131
  • 41 Астраханская область 126
  • 42 Смоленская область 125
  • 43 Липецкая область 121
  • 44 Республика Бурятия 120
  • 45 Томская область 117
  • 46 Орловская область 115
  • 47 Мурманская область 113
  • 48 Ивановская область 112
  • 49 Республика Саха (Якутия) 108
  • 50 Белгородская область 108
  • 51 Республика Татарстан 102
  • 52 Республика Карелия 89
  • 53 Забайкальский край 89
  • 54 Вологодская область 89
  • 55 Новгородская область 88
  • 56 Ульяновская область 88
  • 57 Курганская область 86
  • 58 Республика Коми 83
  • 59 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 60 Курская область 81
  • 61 Псковская область 79
  • 62 Республика Крым 78
  • 63 Рязанская область 75
  • 64 Республика Ингушетия 72
  • 65 Севастополь 71
  • 66 Республика Хакасия 68
  • 67 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 68 Республика Адыгея 57
  • 69 Оренбургская область 57
  • 70 Республика Мордовия 56
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 72 Чеченская Республика 53
  • 73 Республика Чувашия 49
  • 74 Удмуртская Республика 41
  • 75 Камчатский край 40
  • 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 77 Костромская область 37
  • 78 Республика Марий Эл 32
  • 79 Республика Алтай 24
  • 80 Еврейская автономная область 18
  • 81 Республика Калмыкия 15
  • 82 Республика Тыва 14
  • 83 Магаданская область 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 702 150 случаев(+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
  • 2. Оренбургская область, Удмуртская Республика 0,05%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0,06%
За последние сутки подтверждено 745 смертей
  1. Москва 66
  2. Санкт-Петербург 55
  3. Московская область 43
  4. Алтайский край 26
  5. Красноярский край 25
  6. Нижегородская область 21
  7. Свердловская область 19
  8. Самарская область 17
  9. Иркутская область 17
  10. Волгоградская область 16
  11. Ростовская область 15
  12. Республика Чувашия 15
  13. Новосибирская область 15
  14. Челябинская область 14
  15. Рязанская область 13
  16. Пермский край 13
  17. Тюменская область 13
  18. Омская область 13
  19. Тверская область 12
  20. Ставропольский край 12
  21. Ульяновская область 12
  22. Республика Крым 11
  23. Воронежская область 10
  24. Тульская область 10
  25. Республика Коми 10
  26. Краснодарский край 10
  27. Республика Башкортостан 10
  28. Пензенская область 10
  29. Брянская область 9
  30. Астраханская область 9
  31. Республика Дагестан 9
  32. Саратовская область 9
  33. Забайкальский край 9
  34. Липецкая область 8
  35. Владимирская область 7
  36. Ивановская область 7
  37. Смоленская область 7
  38. Ярославская область 7
  39. Вологодская область 7
  40. Новгородская область 7
  41. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  42. Республика Бурятия 6
  43. Белгородская область 5
  44. Курская область 5
  45. Тамбовская область 5
  46. Севастополь 5
  47. Кабардино-Балкарская Республика 5
  48. Республика Северная Осетия - Алания 5
  49. Кемеровская область 5
  50. Приморский край 5
  51. Ленинградская область 4
  52. Мурманская область 4
  53. Псковская область 4
  54. Республика Адыгея 4
  55. Республика Мордовия 4
  56. Республика Татарстан 4
  57. Хабаровский край 4
  58. Сахалинская область 4
  59. Республика Карелия 3
  60. Карачаево-Черкесская Республика 3
  61. Удмуртская Республика 3
  62. Курганская область 3
  63. Республика Саха (Якутия) 3
  64. Еврейская автономная область 3
  65. Орловская область 2
  66. Архангельская область 2
  67. Чеченская Республика 2
  68. Кировская область 2
  69. Оренбургская область 2
  70. Республика Алтай 2
  71. Республика Тыва 2
  72. Камчатский край 2
  73. Магаданская область 2
  74. Калужская область 1
  75. Костромская область 1
  76. Калининградская область 1
  77. Республика Калмыкия 1
  78. Республика Хакасия 1
  79. Амурская область 1

За весь период по России умерло 318 432 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 346 человек
  1. Москва 2826
  2. Санкт-Петербург 2468
  3. Воронежская область 1297
  4. Московская область 1054
  5. Краснодарский край 970
  6. Самарская область 928
  7. Хабаровский край 738
  8. Ставропольский край 698
  9. Нижегородская область 694
  10. Ленинградская область 669
  11. Пермский край 647
  12. Пензенская область 637
  13. Омская область 498
  14. Свердловская область 497
  15. Томская область 446
  16. Республика Коми 423
  17. Саратовская область 411
  18. Приморский край 410
  19. Астраханская область 376
  20. Иркутская область 374
  21. Амурская область 361
  22. Ярославская область 315
  23. Алтайский край 313
  24. Липецкая область 309
  25. Владимирская область 307
  26. Кемеровская область 301
  27. Новосибирская область 301
  28. Волгоградская область 300
  29. Ханты-Мансийский автономный округ 280
  30. Архангельская область 276
  31. Кировская область 276
  32. Смоленская область 271
  33. Брянская область 260
  34. Республика Башкортостан 259
  35. Мурманская область 253
  36. Красноярский край 239
  37. Ростовская область 230
  38. Забайкальский край 221
  39. Республика Бурятия 197
  40. Челябинская область 180
  41. Тульская область 178
  42. Удмуртская Республика 174
  43. Белгородская область 173
  44. Ямало-Ненецкий автономный округ 171
  45. Сахалинская область 165
  46. Калининградская область 156
  47. Республика Мордовия 150
  48. Тамбовская область 146
  49. Рязанская область 137
  50. Республика Татарстан 134
  51. Оренбургская область 132
  52. Ивановская область 108
  53. Республика Карелия 108
  54. Курская область 107
  55. Карачаево-Черкесская Республика 106
  56. Курганская область 104
  57. Республика Саха (Якутия) 104
  58. Республика Северная Осетия - Алания 103
  59. Республика Адыгея 99
  60. Калужская область 98
  61. Республика Дагестан 89
  62. Республика Крым 85
  63. Севастополь 84
  64. Вологодская область 80
  65. Ульяновская область 79
  66. Кабардино-Балкарская Республика 78
  67. Республика Ингушетия 75
  68. Новгородская область 67
  69. Тюменская область 66
  70. Республика Хакасия 64
  71. Чеченская Республика 52
  72. Камчатский край 52
  73. Тверская область 50
  74. Псковская область 42
  75. Республика Тыва 37
  76. Орловская область 33
  77. Республика Марий Эл 28
  78. Республика Чувашия 24
  79. Магаданская область 23
  80. Республика Алтай 22
  81. Костромская область 18
  82. Республика Калмыкия 18
  83. Ненецкий автономный округ 7
  84. Еврейская автономная область 6
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 758 364.

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