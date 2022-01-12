Житель Владивостока погиб, упав с Русского моста

Житель столицы Приморья после конфликта с соседом приехал на Русский мост на автомобиле и прыгнул или упал с него, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Сначала о том, что с моста на остров Русский упал мужчина, написали очевидцы в соцсетях. Расстояние до воды - 70 метров. По некоторым сведениям, в машине на мосту осталась его супруга.

Также в Сети появилось видео, на котором мужчина во дворе дома бьет по голове другого продолговатым предметом, завернутым в пакет. Авторы ролика утверждают, что погибший перед самоубийством избил молотком соседа, а затем поехал в отделение полиции на острове Русский, где заявил об инциденте в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку. Там его заявление оформили в установленном порядке и выдали талон-уведомление. Гражданин уехал.

Личность погибшего уже установили. Им оказался 54-летний житель Первомайского района. В полиции рассказали, что оба приморца уже попадали в поле зрения правоохранителей: ранее между ними происходили разбирательства из-за борьбы за парковочное место.

"Материалы проверки по данному факту переданы в СУ СК по Первомайскому району Владивостока", - отметили в УМВД.