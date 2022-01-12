Чем увлечена корреспондент ГТРК "Нижний Новгород" Вера Логунова

Завтра у журналистов праздник - День российской печати. И хотя из названия следует, что относится он исключительно к представителям бумажных СМИ, по факту признается торжественной датой и другими медиасообществами. Так что самое время сказать слово о своей коллеге-телевизионщице.

Допросила с пристрастием

С Верой Логуновой я познакомился в мае 2007 года. Транспортная милиция пригласила журналистов в рейд по браконьерским местам на реках - так мы и оказались в одной "лодке".

Вера - хрупкая девушка - запомнилась тем, что ночью бесстрашно подошла к только что взятому с поличным горе-рыбаку и, несмотря на его угрозы и отборный мат, прямо на месте правонарушения - на берегу Оки - подробно "допросила" злоумышленника. Да, он находился под присмотром сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее никто из мужчин-журналистов не осмелился (или не успел сообразить) взять горячий комментарий у разъяренного "несправедливым" задержанием браконьера.

С той поры не однажды отмечал для себя, что самые трудоемкие, сложные и затратные по времени сюжеты для программы "Вести-Приволжье" отрабатывает именно Вера Логунова. Возможно, мне так только представлялось. Но в декабре 2021 года стало известно, что я в своем мнении не одинок: профессионализм специального корреспондента службы информационных программ телевидения ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Логуновой Веры Павловны отмечен Благодарностью уполномоченного по правам человека в РФ.

Хотела стать патологоанатомом

С экранным образом моей коллеги знакомы, пожалуй, все нижегородцы. А чем она увлечена в свободное от телевизионной работы время? Откуда пришла в журналистику и не пробовала ли себя в другой профессии?

- Родилась я в Нижнем Новгороде в то время, когда город назывался Горьким, - рассказывает о себе Вера. - Мой родной район - Автозаводский, здесь я жила в детстве в замечательной семье, которую люблю и ценю. Сейчас все разъехались по другим районам города, но мы регулярно собираемся и проводим время вместе, тем более что у нас много общих интересов. Окончила лицей N165 имени 65-летия ГАЗа, затем Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (филологический факультет, отделение журналистики). В школе совершенно не предполагала, что стану журналистом. Думала стать патологоанатомом, но, когда нужно было выбирать профильный класс, решила, что языки, литература и история мне ближе и понятнее, чем биология и химия.

Спасибо всем коллегам!

Правда, даже став студенткой отделения журналистики, Вера не представляла, кем и где в дальнейшем будет работать. Изначально у нее не было цели трудоустроиться именно по специальности. Но после второго курса она пришла на практику в программу "Вести-Приволжье" и неожиданно для себя увлеклась процессом производства телевизионных новостей. Сотрудником коллектива ГТРК "Нижний Новгород" - сначала внештатным - Вера стала весной 2005 года, до этого больше полугода стажировалась. С осени 2007 года по сей день работает в штате. По большому счету ГТРК "Нижний Новгород" - единственное СМИ, где довелось трудиться Вере Логуновой.

- Спасибо всем без исключения коллегам! - благодарит она товарищей по работе. - В редакции "Вестей-Приволжье" меня с первых дней приняли очень тепло, по-доброму ко мне относились и охотно делились своим опытом. Будь оно иначе - я бы, может, и не стремилась работать именно в этом коллективе, а подыскала бы себе другое занятие.

У меня есть девиз: "Господь Бог - наш Продюсер". В редакции новостей продюсер - это тот, кто планирует и распределяет съемки, ищет героев для сюжетов. Любая череда случайностей на самом деле - замысел Продюсера. Так что это благодаря Ему я в итоге оказалась на своем месте.

А в свободное от работы время...

Работа работой, но есть и свободное от нее время. Чем увлечена Вера Логунова кроме своей профессиональной деятельности?

- По моему мнению, человек не должен жить одной работой, даже если он работает по призванию, - считает собеседница "РГ". - Поэтому у меня, конечно, есть интересы помимо журналистики. Во-первых, это лошади. Десять лет у меня жил конь, орловский рысак Лучник, ветеран кавалерийского взвода нижегородской милиции. Луч был настоящий аристократ - и по происхождению, и по характеру. К сожалению, два года назад его не стало.

Еще одно увлечение Веры - горные лыжи - стало ее второй работой. Шесть лет назад она окончила курсы инструкторов и уже седьмой сезон подряд трудится по субботам и воскресеньям на одном из горнолыжных комплексов неподалеку от Нижнего Новгорода, обучая катанию на горных лыжах детей и взрослых.

- Также с 2014 года в составе кировского поискового отряда "Линия фронта" я занимаюсь поиском солдат и офицеров Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Поиск, конечно, нельзя назвать "увлечением" или "хобби", но это дело, которому я посвящаю свободное от работы время, - завершает рассказ о себе Вера Логунова.

В 2018 году весеннюю часть отпуска Вера Логунова провела на поисковых работах в Новгородской области, Фото: Из архива Веры Логуновой

- Получается, что у вас совсем не остается времени на отдых, - говорю я ей. - С понедельника по пятницу - телевидение, суббота и воскресенье - горные лыжи, отпуска проводите в поисковых работах. А море, солнце?

- Пляжное времяпрепровождение я не люблю, - признается Вера. - Смена рода занятий и есть отдых.

Комментарии

Оксана Кислицына, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области:

- Для эффективной защиты прав и свобод граждан уполномоченный должен находиться в курсе настроений общества и незамедлительно реагировать на события, затрагивающие интересы широкого круга лиц. Здесь огромную помощь государственному правозащитнику оказывают журналисты и блогеры, которые являются активными участниками социальных процессов и зачастую лучше должностных лиц знают нужды и чаяния земляков. И даже среди этих неравнодушных людей Вера Логунова выделяется особо.

С ней очень интересно и, главное, результативно работать. Вера не только находит "больные" темы и рассказывает о них, как это делают многие ее коллеги. Она методично и последовательно проходит с героями своих сюжетов весь процесс решения их проблем, помогая им изо всех своих журналистских сил. Вот это очень ценно. Именно за профессиональную хватку ее уважают зрители ГТРК "Нижний Новгород" и обращаются за содействием.

Денис Прощин, командир поискового отряда "Линия фронта":

- Вера Логунова для многих из нас является примером того, как надо относиться к памяти павших и работать в поисковом отряде. При этом сама она абсолютно не считает себя каким-то особенным человеком, и это вдвойне заслуживает уважения. Вера из тех, кто может долгими часами под дождем и снегом бродить с миноискателем, обходиться практически без пищи и искать, искать, искать...