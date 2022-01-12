Кафедре журналистики ННГУ исполнилось тридцать лет

Три десятка лет в Нижнем Новгороде учат будущих журналистов на профильной кафедре института филологии и журналистики (ИФИЖ) Нижегородского госуниверситета (ННГУ) имени Лобачевского. В городе и области трудно найти представителя этой профессии, который прямо или косвенно не был бы связан с первой в регионе журналистской кафедрой.

Накануне Дня российской печати, который завтра будет отмечаться тоже в 30-й раз, сотрудники кафедры пришли в нижегородский филиал "РГ".

Заведующая кафедрой доктор политических наук, профессор Ольга Савинова, которая руководит коллективом с 1998 года, с благодарностью вспоминает Ирину Васильевну Кирееву, создавшую кафедру и бывшую ее первой заведующей. И с гордостью представляет своих нынешних коллег, некоторые из них у нее и учились.

- Кафедра наша выпускающая, мы готовим журналистов, специалистов по связям с общественностью и издателей. После бакалавриата студенты могут продолжить образование в магистратуре и в аспирантуре, - говорит Ольга Николаевна.

Кстати, половина преподавателей кафедры окончили именно эту аспирантуру. Сейчас там обучают студентов и ведут научную работу два доктора наук, один профессор, одиннадцать кандидатов наук.

Но главные в вузе, конечно, студенты. Их на очном, заочном и вечернем отделениях обучается более семисот. Ежегодно кафедра выпускает свыше ста дипломников.

- Наши выпускники известны не только в регионе, но и в России, - говорит Ольга Савинова. - Например, Сергей Новиков работает сейчас в администрации президента РФ, Аркадий Цирульников и Илья Западенец - корреспонденты НТВ, Анатолий Майоров - военный корреспондент. Ну, а Светлану Новаторову, Александра Резонтова или Веру Логунову нижегородские телезрители и радиослушатели знают очень хорошо.

К слову, директор ИФИЖ -доцент, кандидат филологических наук Лариса Жуковская -тоже известная нижегородская журналистка.

Доцент Елена Гордеева, читающая курс истории журналистики, говорит, что, как и любая другая отрасль деятельности человека, журналистика развивается по спирали.

- Говорят, что с появлением электронной журналистики все радикально изменилось. Мы же считаем, что форма трансформируется, но основа остается прежней, - объясняет она.

Молодым очень нравятся новые слова, например: сторителлинг, трэвел-блогер. А ведь это давно и хорошо известные художественно-публицистический очерк и путевые заметки. Так что Александра Радищева, опубликовавшего в 1790 году знаменитое "Путешествие из Петербурга в Москву", можно считать трэвел-блогером XVIII века.

- Техническим приемам, использованию современных платформ, мультимедийным премудростям можно научить достаточно быстро, - вступает в разговор доцент Наталия Автаева. - Мы уверены, что наша задача - научить учиться. Везде: в аудитории, на практике, в редакции, на курсах повышения квалификации.

Студенты приходят с различными жизненными целями. Одним хочется блистать на телеэкране, другие грезят славой литератора, третьи хотят реализовать себя в современных видах медиа.

- Каждый год мы получаем разных абитуриентов. В этом году на первый курс журналистики поступили 72 человека. И мне кажется, что это очень сильный курс, - говорит Ольга Савинова. - Понимаю, что не все они пойдут работать в журналистику. Но те, кто выберет ее, должны многое уметь. И мы их всему обязательно научим.