Кафедре журналистики ННГУ исполнилось тридцать лет

Новости

В Оренбурге изъяли около 8 килограммов наркотиков 11:23
Коронавирус у Леонида Куравлева не подтвердился 11:22
Оперштаб: в Москве выявлено 4 008 новых случаев COVID-19 11:22
Мишустин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником 11:13
В Крыму членов запрещенной "Хизб ут-Тахрир" обвинили в подготовке к захвату власти 11:12
В Москве похолодает до -17, пройдет небольшой снег 11:11
Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги задерживаются 11:10
"Наилучший вариант инсульта": актриса Елена Проклова о своем состоянии 11:08
Экс-игрок "Спартака" Ловчев призвал изгнать из футбола Дзюбу 11:05
Пенсионерку вынудили взять кредит в 2 миллиона и украли деньги 10:58
Умерла певица, солистка Большого театра Нина Фомина 10:58
Диетолог назвала неожиданный продукт, продлевающий жизнь 10:51
Том Холланд может стать ведущим "Оскара" 10:37
В Бельгии больше не будут отдавать приоритет в больницах заболевшим ковидом 10:37
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского 10:34
Минздрав назвал регионы с высокой преждевременной смертностью 10:23
Старшая дочь Назарбаева заразилась коронавирусом 10:19
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником 10:04
Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151 09:52
Под Волгоградом археологи обнаружили неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 10:55
Рубрика: Общество

Кафедре журналистики ННГУ исполнилось тридцать лет

Текст: Андрей Чугунов
Российская газета - Неделя - Приволжье № 5(8653)
Три десятка лет в Нижнем Новгороде учат будущих журналистов на профильной кафедре института филологии и журналистики (ИФИЖ) Нижегородского госуниверситета (ННГУ) имени Лобачевского. В городе и области трудно найти представителя этой профессии, который прямо или косвенно не был бы связан с первой в регионе журналистской кафедрой.
Гостями "РГ" стали сотрудники кафедры журналистики Наталия Автаева, Елена Гордеева, Ольга Савинова и Сергей Кедяркин (слева направо). Фото: Андрей Чугунов/РГ Гостями "РГ" стали сотрудники кафедры журналистики Наталия Автаева, Елена Гордеева, Ольга Савинова и Сергей Кедяркин (слева направо). Фото: Андрей Чугунов/РГ
Гостями "РГ" стали сотрудники кафедры журналистики Наталия Автаева, Елена Гордеева, Ольга Савинова и Сергей Кедяркин (слева направо). Фото: Андрей Чугунов/РГ

Накануне Дня российской печати, который завтра будет отмечаться тоже в 30-й раз, сотрудники кафедры пришли в нижегородский филиал "РГ".

Заведующая кафедрой доктор политических наук, профессор Ольга Савинова, которая руководит коллективом с 1998 года, с благодарностью вспоминает Ирину Васильевну Кирееву, создавшую кафедру и бывшую ее первой заведующей. И с гордостью представляет своих нынешних коллег, некоторые из них у нее и учились.

Фото: РИА Новости
Впервые за 10 лет в вузах снизился проходной балл ЕГЭ

- Кафедра наша выпускающая, мы готовим журналистов, специалистов по связям с общественностью и издателей. После бакалавриата студенты могут продолжить образование в магистратуре и в аспирантуре, - говорит Ольга Николаевна.

Кстати, половина преподавателей кафедры окончили именно эту аспирантуру. Сейчас там обучают студентов и ведут научную работу два доктора наук, один профессор, одиннадцать кандидатов наук.

Но главные в вузе, конечно, студенты. Их на очном, заочном и вечернем отделениях обучается более семисот. Ежегодно кафедра выпускает свыше ста дипломников.

- Наши выпускники известны не только в регионе, но и в России, - говорит Ольга Савинова. - Например, Сергей Новиков работает сейчас в администрации президента РФ, Аркадий Цирульников и Илья Западенец - корреспонденты НТВ, Анатолий Майоров - военный корреспондент. Ну, а Светлану Новаторову, Александра Резонтова или Веру Логунову нижегородские телезрители и радиослушатели знают очень хорошо.

К слову, директор ИФИЖ -доцент, кандидат филологических наук Лариса Жуковская -тоже известная нижегородская журналистка.

Доцент Елена Гордеева, читающая курс истории журналистики, говорит, что, как и любая другая отрасль деятельности человека, журналистика развивается по спирали.

- Говорят, что с появлением электронной журналистики все радикально изменилось. Мы же считаем, что форма трансформируется, но основа остается прежней, - объясняет она.

Молодым очень нравятся новые слова, например: сторителлинг, трэвел-блогер. А ведь это давно и хорошо известные художественно-публицистический очерк и путевые заметки. Так что Александра Радищева, опубликовавшего в 1790 году знаменитое "Путешествие из Петербурга в Москву", можно считать трэвел-блогером XVIII века.

- Техническим приемам, использованию современных платформ, мультимедийным премудростям можно научить достаточно быстро, - вступает в разговор доцент Наталия Автаева. - Мы уверены, что наша задача - научить учиться. Везде: в аудитории, на практике, в редакции, на курсах повышения квалификации.

Студенты приходят с различными жизненными целями. Одним хочется блистать на телеэкране, другие грезят славой литератора, третьи хотят реализовать себя в современных видах медиа.

- Каждый год мы получаем разных абитуриентов. В этом году на первый курс журналистики поступили 72 человека. И мне кажется, что это очень сильный курс, - говорит Ольга Савинова. - Понимаю, что не все они пойдут работать в журналистику. Но те, кто выберет ее, должны многое уметь. И мы их всему обязательно научим.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
В ВОЗ рассказали, для кого "омикрон" смертельно опасен
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады