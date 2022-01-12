Какие изменения ждут жителей Башкирии в 2022 году

В январе вступает в силу ряд важных республиканских законов, принятых в прошлом году. Большинство из них касается поддержки той или иной категории граждан. Что изменится в наступившем году, разбирался корреспондент "РГ".

Денег выделят больше

Один из самых значимых законов - "О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Он определяет, куда направят основные потоки финансовых средств в ближайшие годы.

- В это непростое время мы создали вполне функциональный и сбалансированный документ. Доходная часть бюджета республики на 2022 год запланирована в объеме 246,22 миллиарда рублей, а расходная - 267,66 миллиарда рублей. Дефицит обеспечен источниками покрытия, - отметил председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - В бюджет 2022 года наконец-то заложены средства на решение острых социальных проблем, копившихся годами: предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение охраны школ и установку дополнительных станций мониторинга загрязнения атмосферы в Уфе и Стерлитамаке.

Так, в этом году больше средств выделят на приобретение жилья для детей-сирот. Первоначально в законопроекте на ближайшие три года было предусмотрено 950 миллионов рублей, но затем сумму увеличили еще на 1,7 миллиарда рублей. Ведь регион к 2025 году должен решить проблему с жильем для сирот, а их сегодня около семи тысяч. Ежегодно около 700 человек получают долгожданную квартиру, но очередь прирастает на 100 -300 человек. Кроме того, с 2022 года меняется методика расчета стоимости квадратного метра жилья, что приведет к его удорожанию.

В региональном бюджете на ближайшие три года зарезервировали значительные суммы для Республиканской адресной инвестиционной программы и Дорожного фонда. Как отметил Константин Толкачев, это связано с подготовкой к празднованию 450-летия Уфы: планируется масштабное строительство дорог, мостов и социальных объектов.

Кстати, в регионе троекратно увеличены и бюджетные ассигнования на ремонт жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: с 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Поддержим волонтеров

С января 2022 года в Башкирии на господдержку смогут рассчитывать волонтеры, помогающие профессионалам бороться с последствиями чрезвычайных ситуаций. Законопроект появился после того, как летом в республике из-за аномальной жары и засухи заполыхали леса. Тушить очаги возгорания профессиональным пожарным помогали тысячи добровольцев, которые рисковали своей жизнью.

Депутаты госсобрания Башкирии включили волонтерскую деятельность в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в число приоритетных. Теперь добровольцы имеют право на страхование здоровья и жизни, предоставление спецодежды, средств индивидуальной защиты и оборудования. Кроме того, им полагается бесплатный проезд до места назначения и обратно, при необходимости - психологическая помощь и реабилитация. Также их теперь смогут поощрять государственными и ведомственными наградами.

Еще один важный закон, принятый госсобранием в конце 2021 года, касается ответственности спасателей за материальный ущерб. Теперь члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за последствия своих действий в случаях, когда риск оправдан, а принятые решения не превышают пределов крайней необходимости.

Безопасный туризм

Особое внимание в прошлом году парламентарии уделяли сфере туризма. Многие помнят, как возле Инзерских зубчаток начали вырубать деревья. Оказалось, что участок законно передали арендатору под лесозаготовку. Тревогу забили туристы, ведь это один из самых популярных маршрутов в республике. Вопрос тогда решили, полюбовно договорившись с арендатором. Но чтобы не допустить подобных ситуаций впредь, депутаты госсобрания РБ закрепили в законодательстве особый статус туристского маршрута.

Кроме того, в перечень приоритетных направлений вошел сельский туризм в Башкирии. Это должно помочь в развитии гастрономического, этнографического и событийного туризма в регионе.

Еще одно важное нововведение - закон, призванный защитить клиентов туристических фирм от недобросовестных участников рынка. Он запретил деятельность турагентов, сведения о которых не внесены в единый федеральный реестр. Также в Башкирии ввели обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Внесли ясность

С 2022 года начинает действовать закон, который вносит ясность в механизм назначения вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям после достижения ребенком совершеннолетия. Прежняя формулировка закона допускала двоякое понимание, из-за чего приемным семьям в ряде случаев отказывали в выплатах.

В соответствии с обновленной редакцией закона, приемные родители сохраняют право на выплаты, если их 18-летний ребенок продолжает учиться, вплоть до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет.

Помощь предпринимателям

Депутаты не забыли и о представителях бизнеса. Одно из последних новшеств касается предпринимателей-резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). С 2022 года к ним будет применяться пониженная ставка налога на прибыль организаций ко всей налоговой базе, а не только к прибыли, полученной от деятельности на ТОСЭР. Как уточнили в госсобрании РБ, выпадающие доходы бюджета впоследствии компенсируют налоговыми поступлениями.

Мерой поддержки предпринимательства в регионе можно считать и ослабление ограничений по продаже алкоголя в новогодние праздники в республике. Если в прошлом году 3 января действовал полный запрет на реализацию алкогольной продукции в магазинах, то в этом году ее разрешили, лишь ограничив по времени. С 4-го по 6-е января увеличили время продажи алкоголя.

- Мы пошли на ослабление ограничений потому, что ситуация на розничном алкогольном рынке значительно улучшилась, контроля стало больше. Кроме того, радует улучшение статистики пожаров и других ЧП, связанных со злоупотреблением спиртными напитками в новогодние каникулы. Будем наблюдать за ситуацией и делать выводы, - объяснил Константин Толкачев.

Основа основ

Самое важное событие 2021 года - принятие обновленной Конституции Республики Башкортостан.

- Этому предшествовала колоссальная работа, к которой подключился не только депутатский корпус республики, но и органы исполнительной власти, местного самоуправления, научные, общественные организации. Мы объявили открытый прием предложений о поправках в Конституцию от жителей республики, - рассказал Константин Толкачев. - В обновленный Основной закон республики внесены принципиально важные положения, связанные с воспитанием патриотизма, сохранением традиционных семейных ценностей, культурной самобытности народов Республики Башкортостан. Закреплены тезисы о создании условий для развития детей и молодежи, формирования ответственного отношения к здоровью. Приоритетами провозглашаются защита исторической правды, обеспечение единства публичной власти, развитие местного самоуправления.

Конституция РБ не просто приведена в соответствие с обновленной федеральной - в ней есть региональные правовые новации, аналогов которым еще не было в истории российского законодательства. В частности, это нормы по защите уникальных объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия. В соответствии с ними в регионе формируется госреестр национального наследия РБ, в который войдут в том числе природный заповедник "Шульган-Таш", природный парк "Иремель", памятники природы - горы Куштау, Торатау, Юрактау.

Также в Конституции РБ появились дополнительные требования к кандидатам на должность главы республики (отсутствие иностранного гражданства, запрет иметь счета в иностранных банках за пределами России).

- Этим конституционная реформа не ограничивается. Чтобы новые положения заработали в полную силу, необходимо интегрировать их в различные отрасли права. Это очень важная, кропотливая работа, которой парламент республики будет заниматься в 2022 году, - пояснил Константин Толкачев.