Появилось видео первого полета нового Ту-160М

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовало видео первого полета стратегического ракетоносца Ту-160М. Новый самолет - первый построенный с ноля в постсоветской России. Предыдущие ракетоносцы создавались с использованием заводского задела, либо переделывались из строевых Ту-160.

Самолет в желтой заводской окраске поднялся в воздух с аэродрома авиазавода в Казани - единственного в России предприятия, где собирают новые ракетоносцы, ремонтируют и модернизируют уже построенные. Полет продолжался около получаса, самолет поднялся на высоту 600 метров, выполнил несколько несложных маневров и совершил посадку.

- Сегодняшний полет - большой труд всего коллектива. И хотя это тип Ту-160, это совершенно новый самолет. Не только потому, что построен с ноля. Он сделан на совершенно другом уровне. Это касается и технологии производства, и внутреннего оборудования. И возможности у него намного больше, - рассказал шеф-пилот ПАО "Туполев" Виктор Минашкин . По его словам, машина прекрасно показала себя в полете.