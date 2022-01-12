В нижегородском "Арсенале" показали работы лауреатов премии Кандинского

Новости

В Оренбурге изъяли около 8 килограммов наркотиков 11:23
Коронавирус у Леонида Куравлева не подтвердился 11:22
Оперштаб: в Москве выявлено 4 008 новых случаев COVID-19 11:22
Мишустин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником 11:13
В Крыму членов запрещенной "Хизб ут-Тахрир" обвинили в подготовке к захвату власти 11:12
В Москве похолодает до -17 11:11
Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги задерживаются 11:10
"Наилучший вариант инсульта": актриса Елена Проклова о своем состоянии 11:08
Экс-игрок "Спартака" Ловчев призвал изгнать из футбола Дзюбу 11:05
Пенсионерку вынудили взять кредит в 2 миллиона и украли деньги 10:58
Умерла певица, солистка Большого театра Нина Фомина 10:58
Диетолог назвала неожиданный продукт, продлевающий жизнь 10:51
Том Холланд может стать ведущим "Оскара" 10:37
В Бельгии больше не будут отдавать приоритет в больницах заболевшим ковидом 10:37
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского 10:34
Минздрав назвал регионы с высокой преждевременной смертностью 10:23
Старшая дочь Назарбаева заразилась коронавирусом 10:19
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником 10:04
Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151 09:52
Под Волгоградом археологи обнаружили неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 10:31
Рубрика: Культура

В нижегородском "Арсенале" показали работы лауреатов премии Кандинского

Текст: Вадим Грацианов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 5(8653)
В нижегородском государственном центре современного искусства "Арсенал" представлена экспозиция художественных произведений-победителей в номинации "Проект года" премии Кандинского за все время ее существования.
Гриша Брускин представил "Священную аллегорию", победившую в 2012 году. Фото: Александр Воложанин Гриша Брускин представил "Священную аллегорию", победившую в 2012 году. Фото: Александр Воложанин
Гриша Брускин представил "Священную аллегорию", победившую в 2012 году. Фото: Александр Воложанин

Это первая в истории современного российского искусства ретроспективная выставка лучших художников начала XXI века, на которой экспонируются произведения, отобранные авторитетными мировыми экспертами. Выставка разворачивает историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке - от 2021 к 2007 году. Это дает возможность оценить жизнеспособность и актуальность произведений, ставших "проектами года" совсем в другую эпоху. В экспозиции встретились творения признанных классиков современного искусства и авторов, чей творческий путь исчисляется всего одним десятком лет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Что покажет центр истории камнерезного искусства в Екатеринбурге

- Премия Кандинского скрупулезно фиксировала историю современного искусства на протяжении пятнадцати лет и незаметно сама стала частью этой истории, - говорит основатель премии Шалва Бреус. - Это наши выставки, изданные книги, номинанты и победители, а главное, произведения искусства, которые мы помогаем представить стране и миру.

Организаторы подчеркивают, что выставка неслучайно проходит именно в Нижнем Новгороде: за последние несколько лет наряду с Москвой и Петербургом город стал крупнейшим центром современного искусства. Это мотивирует культурные институции расширять свою географию и осуществлять проекты в Нижегородской области.

Контакты

Выставка работает по адресу:

Нижний Новгород, Кремль, корпус 6.

Тел. 8 (831) 422-45-54.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
В ВОЗ рассказали, для кого "омикрон" смертельно опасен
Weeknd выпустил альбом с продюсером Майкла Джексона и Джимом Керри
На "Ленфильме" раскрыли секреты культовых кинофильмов