В нижегородском "Арсенале" показали работы лауреатов премии Кандинского

В нижегородском государственном центре современного искусства "Арсенал" представлена экспозиция художественных произведений-победителей в номинации "Проект года" премии Кандинского за все время ее существования.

Это первая в истории современного российского искусства ретроспективная выставка лучших художников начала XXI века, на которой экспонируются произведения, отобранные авторитетными мировыми экспертами. Выставка разворачивает историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке - от 2021 к 2007 году. Это дает возможность оценить жизнеспособность и актуальность произведений, ставших "проектами года" совсем в другую эпоху. В экспозиции встретились творения признанных классиков современного искусства и авторов, чей творческий путь исчисляется всего одним десятком лет.

- Премия Кандинского скрупулезно фиксировала историю современного искусства на протяжении пятнадцати лет и незаметно сама стала частью этой истории, - говорит основатель премии Шалва Бреус. - Это наши выставки, изданные книги, номинанты и победители, а главное, произведения искусства, которые мы помогаем представить стране и миру.

Организаторы подчеркивают, что выставка неслучайно проходит именно в Нижнем Новгороде: за последние несколько лет наряду с Москвой и Петербургом город стал крупнейшим центром современного искусства. Это мотивирует культурные институции расширять свою географию и осуществлять проекты в Нижегородской области.

Контакты

Выставка работает по адресу:

Нижний Новгород, Кремль, корпус 6.

Тел. 8 (831) 422-45-54.