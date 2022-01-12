Роспотребнадзор: В Башкирии выявили трех носителей штамма омикрон

Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило о выявлении в республике трех носителей штамма омикрон. Двое из них - жители Башкирии, а третья - жительница Оренбургской области.

Как уточнили в управлении, все случаи завозные. Жители Башкирии прибыли в аэропорт Уфы после отдыха в Танзании, а жительница Оренбургской области прилетела с внуками из Турции. Все трое носителей омикрона госпитализированы, состояние их оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве также отметили, что все контактные лица (пассажиры рейса, пилоты и члены семей зараженных) сейчас на изоляции и находятся под наблюдением медиков, ежедневно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

- Новый штамм омикрон отличается высокой заразностью и легкой, средней тяжестью течения заболевания. Поэтому настоятельно рекомендуем вакцинироваться, ревакцинироваться и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, - отметили в управлении.

Кстати, по данным регионального управления Роспотребнадзора по РБ на 11 января, носителей нового штамма омикрона выявили в 13 регионах РФ.