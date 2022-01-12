УГНТУ разрабатывает золотой стандарт инженера

Традиционно среди выпускников университетов различают "краснодипломников" и обладателей синих дипломов. Но, как показывает практика, цвет документа об образовании и выставленные в нем оценки не всегда в полной мере отражают реальные знания и компетенции молодого специалиста. Для решения этой проблемы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) разрабатывают модель оценки уровня компетентности выпускников инженерных направлений подготовки.

В ближайшем будущем студентам УГНТУ, в зависимости от сформированных у них профессиональных умений, будет присваиваться статус "золотого", "серебряного" или "бронзового" выпускника. По завершении обучения на бакалавриате (специалитете) или в магистратуре молодые люди станут наставниками, новаторами или экспертами. Как рассказала начальник отдела проектирования, лицензирования и аккредитации образовательных программ УГНТУ Регина Карачурина, эта работа проводится в рамках деятельности консорциума "Сетевой энергетический университет", в состав которого входит ряд ведущих технических вузов страны.

- Консорциум создан благодаря участию в программе развития "Приоритет-2030" и ориентирован на повышение качества и расширение масштабов научных и образовательных проектов. Его цель - управление профильными рынками России и стран ближнего зарубежья с применением отраслевых стандартов, за счет трансфера лучших практик и внедрения универсального диплома выпускника, - комментирует Регина Карачурина.

Одна из приоритетных задач Сетевого энергетического университета заключается в разработке модели компетенций инженера опережающих технологий на всех уровнях подготовки. Данная модель, по мнению экспертов, позволит оценить сильные и слабые стороны каждого студента и определить, соответствует ли он требованиям, предъявляемым к выпускникам.

Директор Евразийской политехнической школы УГНТУ Денис Гулин и начальник отдела проектирования, лицензирования и аккредитации образовательных программ УГНТУ Регина Карачурина Фото: пресс-служба УГНТУ

Как уже было сказано, специалисты УГНТУ предлагают делить бакалавров на "золотых", "серебряных" или "бронзовых", в зависимости от их уровня овладения определенными компетенциями. При этом планируется учитывать не только оценки по профильным предметам, но и достижения в научной, общественной и спортивной сферах.

Так, статус "бронзового" выпускника присвоят ребятам, у которых на высоком уровне сформированы профессиональные умения. Важны также оценки по учебным предметам (не ниже 4,0) и дополнительным программам и курсам (не менее 4,5). К "серебряным" бакалаврам требования более строгие: они обязаны владеть также цифровыми навыками, компетенциями в сфере искусственного интеллекта, моделирования и программирования. Большое значение имеет и научно-исследовательская деятельность. Средние баллы по дисциплинам основной и дополнительной образовательных программ у претендентов на получение статуса "серебряного" выпускника должны быть не ниже 4,5 и 4,75 соответственно.

Фото: пресс-служба УГНТУ

И только самые талантливые бакалавры со средним баллом по всем дисциплинам образовательных программ не менее 4,85 смогут получить статус "золотого" выпускника. Их профессиональные навыки будут вне конкуренции так же, как и умение принимать решения в условиях неопределенности и компетенции в сфере передовых технологий (робототехника, "большие данные", сенсорика, виртуальная и дополненная реальность и многие другие).

Что касается магистров, то их также предполагается ранжировать по профессиональным и личностным характеристикам, оценкам за учебные дисциплины и, конечно, спортивным достижениям, участию в общественной и культурной жизни университета. Магистр-эксперт обязательно должен защитить выпускную квалификационную работу в форме стартапа по заказу юридического лица. А магистры-новаторы для получения своего статуса должны либо подать заявку на изобретение, либо выиграть грант. В числе требований к магистрам-наставникам владение универсальными компетенциями и умение вести проектную деятельность.

Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ уверены, что благодаря такой модели оценки выпускников работодателям будет легче найти нужного сотрудника: инженера опережающих технологий, исследователя или производственно-прикладного специалиста.

- Наша цель - подготовить конкурентоспособного инженера, который может адаптироваться к быстро меняющимся требованиям международного рынка труда. Благодаря единой системе оценки компетенций мы сможем стимулировать перспективных студентов заниматься научно-исследовательской деятельностью и поможем им реализовать индивидуальную траекторию развития, повышая одновременно качество подготовки кадров. Кроме того, мы сумеем вместе с вузами-партнерами по консорциуму создать ядро базовой подготовки в области инженерного дела, химических технологий и технических наук, - подчеркнули представители УГНТУ.

Справка "РГ"

В консорциум "Сетевой энергетический университет" входят УГНТУ, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Альметьевский государственный нефтяной институт, Ярославский государственный технический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт".