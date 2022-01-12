В Башкирии обучают волонтеров-наставников для воспитанников детских домов

У подростков, которые оказались в детском доме, мало шансов обрести новую любящую семью, ведь чаще всего приемные родители хотят взять на воспитание малышей. Но без поддержки взрослого друга, который вовремя подскажет, что делать в сложной ситуации и как вести себя в быту, подросшим мальчикам и девочкам тяжелее начинать самостоятельную жизнь. В этом уверена руководитель проекта "Наставничество" благотворительного фонда "Наши дети" Луиза Алиуллина.

- Мы разработали программу подготовки волонтеров-наставников для подростков из детдомов в возрасте от 12 лет. Из числа прошедших отбор и обучение кандидатов психологи подбирают "личного взрослого" для конкретного ребенка, знакомят их, и так начинается общение. Наставник и его "младший" встречаются минимум раз в неделю и постоянно поддерживают связь удаленно. Благодаря этому взаимодействию дети получают опыт доверительных отношений со взрослыми. Сегодня мы создали уже 159 пар, и был лишь один случай, когда и ребенок, и наставник после первой встречи отказались общаться друг с другом, - рассказала Луиза Алиуллина.

Герман и Мила

Участники проекта "Наставничество" 15-летний Герман Макеев и его наставница - парикмахер-колорист Мила Горенкова очень похожи: занимаются спортом, любят танцы. Мила начинает фразу, а Герман заканчивает, и наоборот. Есть даже некоторое внешнее сходство - оба брюнеты с карими глазами. Впечатление, что они знают друг друга всю жизнь, хотя познакомились только в марте 2021 года.

- Когда мне рассказали о проекте, я подумала: это будет интересно. Сомнений, смогу или не смогу быть наставником, не возникло. Повезло, что достался Герман. Его единственная проблема - лень, в остальном Герман намного круче, чем я была в 15-летнем возрасте, больше "голову включает", - рассказывает Мила, весело поглядывая в сторону Германа. Юноша, услышав эти слова, широко улыбается.

На первой же встрече Герман рассказал наставнице о своей мечте - заниматься смешанными единоборствами, и Мила помогла ее осуществить.

- Я подписала договор с детским домом, по которому не имею права финансировать Германа, делать дорогие подарки и оплачивать его занятия, поэтому обратилась в федерацию смешанных единоборств Башкирии и рассказала о своем "младшем". Тренер Рустем Гареев принял его в секцию на бесплатной основе. На первые три тренировки мы ходили вместе. Так Герман открыл для меня мир единоборств. А недавно, как и я, он стал заниматься холодным плаванием, - поделилась Мила.

- Мы теперь моржи. По крайней мере, все к этому идет, - подхватывает Герман. - Мила мне всегда помогает. Когда что-то не так, могу написать или позвонить ей, и она поддержит. У нас все хорошо, у меня лучший наставник!

Мила только смеется в ответ, шутя, что Герману просто не с кем сравнивать.

- Я не психолог, не мама и не планирую ею стать для Германа, - объясняет Мила. - Мне импонирует, что весь проект направлен на создание дружеских отношений с подростком, а это намного сложнее, чем просто заботиться. Я учусь дружить с Германом, делюсь с ним своими переживаниями, для меня это тоже новый опыт.

Все не так просто?

Но в детских домах все воспитанники разные. Некоторые уже имеют вредные привычки и проблемы с законом. Для таких ребят психологи подбирают пару особенно тщательно, сопоставляя "портрет" взрослого, созданный с учетом потребностей ребенка, с качествами кандидатов в базе наставников.

Именно так психологи подобрали для Семена предпринимательницу Татьяну Байбазарову, которая помогла ему решиться на лечение в наркологической клинике.

- Я сама была приемным ребенком. Наверное, поэтому появилась внутренняя потребность выплеснуть на кого-то любовь, которой меня окружили родители. Семья полностью меня поддерживает, - поделилась Татьяна Байбазарова. - О Семене мне рассказали еще во время тренинга. На первой встрече я удивилась, насколько мы похожи. Жаль, что наше знакомство не состоялось раньше, когда еще можно было предотвратить увлечение Семена алкоголем и наркотиками. Он - замечательный парень!

Татьяна была изумлена тем, что Семен не знал элементарных вещей: к примеру, для чего в супермаркете тележка или как оплачивать покупки телефоном. Подарки юноша не просил. Больше всего ему нравились совместные прогулки по парку, где они кормили белок.

- Мне пришлось помотаться с Семеном по наркоклиникам. Но мы победили: у него ремиссия. Даже после выпуска из детдома он продолжает обращаться ко мне за советом. Я стала дополнительной опорой в его жизни, - говорит Татьяна.

Ей уже предложили стать наставником еще для одного подростка. Но Семен пока своего одобрения не дал, поэтому Татьяна Байбазарова по-прежнему остается только его "личным взрослым".

- Главная ценность проекта в том, что наставник еженедельно приходит к воспитаннику детдома, это дает ощущение стабильности и безопасности. Так, благодаря "личному взрослому" один мальчик записал музыкальный видеоролик, после публикации которого на него обратила внимание семья, живущая на Севере, а потом забрала к себе. Другой подросток с психическим заболеванием начал пить таблетки, хотя ранее категорически отказывался, третий попросил помочь ему найти работу и трудоустроился. И таких историй немало, - отметила ведущий психолог проекта "Наставничество" Диана Мингазетдинова.

Пара для особенных

Год назад в проекте появилось еще одно направление - подготовка наставников для подростков-сирот с диагнозом ВИЧ-инфекция. Здесь у взрослого задача посложнее: не просто стать другом ребенка, но и убедить его проходить терапию.

- В детских домах за тем, чтобы ребята ежедневно принимали таблетки, следят медсестры, но после выпуска терапию необходимо продолжать самостоятельно до конца жизни. Наставник пытается помочь подростку принять диагноз, убедить следить за здоровьем, - объяснила Луиза Алиуллина.

Найти "личных взрослых" для детей с ВИЧ-инфекцией не составило труда, ведь таких в детдомах всего 11. Для каждого подобрали наставника. Теперь цель проекта - охватить всех воспитанников детдомов, особое внимание уделяя тем, у кого сахарный диабет и туберкулез закрытого типа.

- У нас уже есть такие пары. Для них дополнительно организуем встречи с врачами, где они обсуждают, как справиться с имеющейся проблемой. Подчеркну, всех наставников постоянно сопровождают кураторы-психологи. Мы ищем новых волонтеров, ведь в детдомах республики около 500 детей, - рассказала Луиза Алиуллина.

В тему

Чтобы стать наставником, нужно подать заявку на сайте благотворительного фонда "Наши дети" www.nashideti.org. Затем - пройти два обучающих тренинга, индивидуально собеседование с психологами и кураторами и подготовить пакет документов.

Кстати

Благодаря проекту "Наставничество" семь детей-сирот обрели семью. Но как отмечают организаторы, это не самоцель. Да и сами ребята говорят, что им нужна не мама, а друг.

- Я думаю, что в этом проекте сложнее всего детям, ведь они пускают в свою жизнь совершенно незнакомого взрослого. Моя подопечная Ленара в свои 15 лет уже полноценная личность, со своими личными границами, которые нельзя нарушать. Мы совершенно разные, но взаимное влияние уже ощущается: у меня на столе лежит книга, которую я по совету Ленары собираюсь прочитать, а она теперь ходит в бассейн, а это мое увлечение, - поделилась Доната Длужневская.

А сама Ленара сказала очень коротко и ясно:

- С Донатой я чувствую себя не так одиноко, как раньше.

Компетентно

Ольга Власова, директор благотворительного фонда "Наши дети":

-Наша цель - чтобы у каждого подростка из детского дома был наставник. В 2022 году планируем, что количество пар "наставник-младший" вырастет до 190. Опыт республики уникален: мы выстроили четкую систему взаимодействия фонда с детдомами и региональным министерством семьи, благодаря этому у нас есть возможность работать по всей республике, постепенно подключая к проекту новые города. Под нашим крылом детдома Уфы, Стерлитамака, Бирска, Учалов, Салавата и села Петровское Ишимбайского района. И мы расширяем географию.