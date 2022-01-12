В Ижевске причиной крупного пожара стал газовый баллон

В Ижевске два дома полностью сгорели из- за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщили в МЧС региона. ЧП произошло в среду утром на Якшур-Бодьинском тракте в районе частной застройки.

Начался пожар в одном из жилых зданий, затем огонь перекинулся расположенные рядом объекты. Для борьбы с огнем понадобились 10 пожарных машин и больше 30 человек личного состава МЧС.

Возгорание локализовали за полтора часа, но перед этим спасателям пришлось прокладывать к ближайшей реке пятисотметровую магистральную линию для воды.

Площадь пожара составила 250 кв. метров. Огонь уничтожил все постройки на одном из участков. Пострадал 76-ти летний пенсионер, он получил ожоги лица. Имущество соседей спасателям удалось отстоять, говорится в сообщении ведомства.