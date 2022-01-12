В небо впервые поднят новейший Ту-160М - самый тяжелый боевой самолет в мире

В Казани состоялось событие исторического масштаба в авиационной отрасли. 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода - филиала "Туполев" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - совершил первый полет первый экземпляр вновь изготовленного стратегического ракетоносца Ту-160М. К слову, это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

"Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе", - сообщили в госкорпорации "Ростех".

Напомним, программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году.

Отмечается, что в рамках госконтракта между Минпромторгом России и "Туполевым" в "сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета". А также сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.

"Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации "М", с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем и систем управления вооружением, - заявил вчера министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: были обновлены оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных".

По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, ракетоносец Ту-160М может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных

Стоит отметить, что новый самолет сохранил внешний облик легендарного предшественника, но при этом был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

"Ту-160 - один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом, - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. - Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля - в новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование".

В результате модернизации дальность действия бомбардировщика увеличилась примерно на 1000 километров. Конфигурация Ту-160М включает новую РЛС "Новелла", а также новый комплекс самообороны и систему электронного наблюдения. Самолет также оснащается "стеклянной кабиной" и обновленным комплектом средств связи и навигации.

Недавно командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в 2022 году ряды пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

"Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа", - отмечал генерал-лейтенант.

Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack, а в России самолет за его грацию неофициально называют "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника. Самолет способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. Ту-160 - самый тяжелый боевой самолет в мире.