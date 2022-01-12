В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу депутата

В Нижегородской области задержан 39-летний подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа.
Преступление было совершено вечером 11 января. О задержании подозреваемого инспекторами ГИБДД сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как писала "РГ", 59-летний мужчина накануне вечером обратился в больницу с огнестрельным ранением. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.
Источник в правоохранительных органах подтвердил "РГ", что погибший являлся местным депутатом.