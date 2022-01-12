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12.01.2022 09:41
Рубрика: Общество

В Нижнем Новгороде стартовал цикл экскурсий по заповедному кварталу

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 5(8653)
Прогуляться по XIX веку вместе с хозяйкой доходного дома или вдовой полицмейстера, знающей все щекочущие подробности самых курьезных преступлений. Или поиграть вместе с детьми в старинные игры в атмосфере дореволюционной усадьбы. Узнать, что такое "подмаксимовики" и о чем писали друг другу барышни в 1901 году. Нижегородцы и гости города смогут сделать это в ходе иммерсивных (от англ. immersive - "создающий эффект присутствия, погружения". - Прим. ред.) экскурсий по кварталу Церкви Трех Святителей.
Свою историю заповедного квартала рассказывает гостям "почтальон" Антон Шапко. Фото: Мария Волкова/РГ Свою историю заповедного квартала рассказывает гостям "почтальон" Антон Шапко. Фото: Мария Волкова/РГ
Свою историю заповедного квартала рассказывает гостям "почтальон" Антон Шапко. Фото: Мария Волкова/РГ

- Мне кажется, что эти экскурсии проводят лучшие экскурсоводы нашего города, они начали водить гостей по заповедному кварталу еще до того, как возникло это понятие, - рассказывает Екатерина Оруджева из организации "Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС). Именно она руководила разработкой событийной программы на зиму для Нижнего. - Новые экскурсии рассказывают про прошлое, настоящее и будущее квартала.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Например, в ходе программы "Рождественские истории" можно заглянуть через заиндевевшее окно в расселенный дом на улице Короленко, где вечером в одной из комнат загорается свет. В ней видна нарядная елка, флажки, уютное советское кресло: праздничную атмосферу полувековой давности помог создать художник и коллекционер Александр Лавров.

А вот экскурсию "Хроники в лицах" ведут два персонажа. Первый - вдова полицмейстера. Она знает подробности курьезных преступлений в квартале и потчует гостей горячительными напитками. Другое "лицо" программы - хозяйка доходного дома, который разросся со временем в нечто большее. Двое ведущих и в "Усадебных играх": хозяйка усадьбы, привыкшая самостоятельно развлекать детей, а также ссыльный учитель, думавший, что в Нижнем Новгороде его ждет смертная скука, а нашедший здесь много интеллигентных людей.

Можно также прогуляться вместе с почтальоном по 1901 году и послушать самый настоящий "Роман в письмах" или оказаться на "Тайном путешествии Леонида Андреева". Есть и семейная прогулка "Самые правдивые истории квартала и обыкновенное чудо" с дворником Савелием, который живет в заповедном квартале уже двести лет. Он умеет разговаривать с птицами и обладает огромной житейской мудростью.

Все экскурсии заканчиваются в секретном дворике квартала: гостей ждет чаепитие с самоваром и баранками.

- Есть экскурсии платные и льготные, - говорит Екатерина Оруджева. - Следите за анонсами в наших социальных сетях. Зимняя программа продолжается и после новогодних праздников.

Отдельная радость для гостей квартала - визуальная составляющая. Благодаря продуманной световой концепции улицы превратились в одну большую зимнюю сказку.

- "Фестиваль света" нам помог сделать Олег Юрченко, нижегородский архитектор, лауреат всевозможных конкурсов по светодизайну, - рассказывает Нина Ершова, сотрудник АСИРИСа. - Вы увидите луну, которая запуталась в ветках дерева, фантастические грибы с любопытной историей.

Кстати

Некоторое время в квартале жил Максим Горький, пользовавшийся невероятной популярностью. "У него было огромное количество двойников. И люди, которые находились под его литературным влиянием, под обаянием его личности, назывались "подмаксимовики", - говорит Нина Ершова. По ее словам, было очень много карикатур на эту тему.

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