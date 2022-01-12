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12.01.2022 16:03
Рубрика: Общество

В Перми отменили массовые крещенские купания

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки жителям Перми рекомендовано воздержаться от традиционных окунаний в водоемы во время церковного праздника Крещение Господне (19 января).

Фото: iStock
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Как пояснили в администрации города Перми, такое требование установило региональное управление Роспотребнадзора. В связи с этим городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. При этом в мэрии обратили внимание Пермской Епархии Русской Православной Церкви на необходимость исключения скопления людей, соблюдения предписанных правил безопасности и санитарных требований.

Напомним, в Пермском крае действие ограничительных мер, препятствующих распространению COVID-19, продлено до 31 января.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

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