В Перми отменили массовые крещенские купания

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки жителям Перми рекомендовано воздержаться от традиционных окунаний в водоемы во время церковного праздника Крещение Господне (19 января).

Как пояснили в администрации города Перми, такое требование установило региональное управление Роспотребнадзора. В связи с этим городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. При этом в мэрии обратили внимание Пермской Епархии Русской Православной Церкви на необходимость исключения скопления людей, соблюдения предписанных правил безопасности и санитарных требований.

Напомним, в Пермском крае действие ограничительных мер, препятствующих распространению COVID-19, продлено до 31 января.