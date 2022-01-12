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12.01.2022 00:45
Рубрика: Общество

В региональных колледжах открываются новые мастерские

Текст: Наталья Граф, Айгуль Камаева
Студенты Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники теперь могут получать профессиональные навыки в пяти современных IT-мастерских.

А в Горно-Алтайском политехническом колледже имени Гнездилова открыты уже 23 мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills Russia. Еще четыре мастерские работают на базе Горно-Алтайского педагогического колледжа.

Чемпионат WorldSkills Russia состоится в Хабаровске летом 2023 года

В рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открываются профессиональные мастерские с современным оборудованием для обучения востребованным профессиям. Обучение становится более интересным и ориентированным на практику. К 2024 году в стране будет открыто пять тысяч таких мастерских.

В мастерской "Веб-технологии" уфимского колледжа ребята разрабатывают дизайн, занимаются версткой и программированием, получают и отшлифовывают навыки веб-разработчика, создавая и обслуживая интернет-ресурсы. Особый интерес у студентов вызвала компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". Это особенно актуально для будущих программистов, 3D-художников и гейм-дизайнеров.

"Сегодня работодатели заинтересованы в качественных молодых специалистах, - говорит министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. - И очень важно, чтобы они обладали таким уровнем квалификации, который позволит гарантированно получить рабочее место и сохранить его".

Студенты Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники получают профессиональные навыки в пяти IT‑мастерских. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Башкирии

В Горно-Алтайском политехническом колледже в новых мастерских уже проводят демонстрационные экзамены, где выпускники выполняют практические задания в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

В конце декабря 75 третьекурсников успешно прошли промежуточную аттестацию. Один из них - студент колледжа Даниил Агрызков. Он досконально знает, как обслуживать электрооборудование. Его Даниил изучает не на страницах пособий, как раньше, а в новой мастерской колледжа. "Теперь при прохождении выездной практики мне не нужно объяснять все с нуля, мне уже знакомо все новое оборудование", - рассказал Даниил.

За последний месяц демоэкзамены в новых мастерских колледжа прошли по семи компетенциям.

"Сегодня все практические занятия студентов, учебные практики проходят на базе мастерских, - говорит директор колледжа Елена Басаргина. - Работодатели, посещающие демоэкзамены в качестве экспертов, отмечают, что уровень подготовки наших студентов возрастает".

Как рассказал "Российской газете" заместитель министра образования и науки Республики Алтай Александр Сыркашев, в 2022 году в регионе откроют еще семь мастерских по стандартам WorldSkills по таким компетенциям, как "Сити-фермерство", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Кузовной ремонт", "Обслуживание и ремонт легковых автомобилей", "Предпринимательство", "Поварское дело".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Сибирь ПФО Башкортостан СФО Республика Алтай Национальные проекты 2019-2024

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