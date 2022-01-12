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12.01.2022 08:53
Рубрика: Общество

Названы опасные факторы при одновременном заражении гриппом и COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Заведующий кафедрой факультетской терапии Самарского государственного медицинсого университета Олег Фатенков рассказал, что если одновременно заболеть коронавирусом и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее.

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Особенно это касается людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания легких.

- Отнеситесь серьезно к простым мерам профилактики: почаще мойте руки с мылом, надевайте маску, меняйте ее каждые два часа, не трогайте руками глаза, нос или рот, соблюдайте дистанцию до окружающих вас людей полтора метра, избегайте излишнего посещения общественных мест, - посоветовал врач.

По его словам, нужно укреплять иммунитет. Стараться вести здоровый образ жизни, предполагающий полноценный сон, физическую активность, регулярное питание и употребление достаточного количества пищи, богатой витаминами. Также рекомендуется чаще проветривать помещения.

Отметим, что в Самарской области от коронавирусной инфекции на сегодня полностью привиты 1,641 миллиона человек (65 процентов от взрослого населения), 240 тысяч человек прошли ревакцинацию. Поступление детской вакцины от COVID-19 в Самарской области ожидают уже в январе.

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