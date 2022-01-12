Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Курагинском районе Красноярского края. Погибли четыре человека, ехавших в легковом автомобиле. Три пассажира автобуса получили травмы, сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в среду около девяти часов. По предварительным данным, в районе поселка Кошурниково автобус столкнулся с легковым авто.

Погибли четыре человека, находившихся в салоне автомобиля. В автобусе ехали 15 человек, трое обратились за медицинской помощью.