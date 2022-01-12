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12.01.2022 21:45
Рубрика: Общество

Корреспондент "РГ" рассказала школьникам о работе журналиста

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Корреспондент "РГ" рассказала о главной газете страны и профессии журналиста пятиклассникам 8-й школы кузбасского города Топки. Урок состоялся благодаря профориентационному проекту "Сто дорог - одна моя".
Урока едва хватило для ответов на вопросы о работе журналиста "Российской газеты". Фото: предоставлено СОШ №8 / пгт Топки Урока едва хватило для ответов на вопросы о работе журналиста "Российской газеты". Фото: предоставлено СОШ №8 / пгт Топки
Урока едва хватило для ответов на вопросы о работе журналиста "Российской газеты". Фото: предоставлено СОШ №8 / пгт Топки

О том, как еще в школе выбрала свою дорогу (спасибо учителю русского и литературы), как писала первые заметки в настоящую, а не стенную газету, как вдруг увидела собственные строчки, еще горячие, только что отлитые из металла в типографии... Времена меняются. Газеты уже давно делаются по-другому. Технологии и техника ушли далеко вперед. Интернет стал неотъемлемой составляющей работы СМИ.

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Но есть то, что никакие супергаджеты у профессии не отнимут и, наверное, к ней не прибавят. Выбрать главное. Рассказать о самом важном так, чтобы тебя поняли. Достучаться, поддержать, защитить, помочь... Добраться в самый дальний уголок, чтобы убедиться воочию. И написать о том, что увидел, в "Российской газете".

"Сколько раз вы летали в командировки на самолете и вертолете (видели президента, губернатора)?", "Бывает ли у вас отпуск (выходные дни)?", "Какая у вас зарплата (гонорар)?"... Пятиклассники с самым серьезным видом задали столько вопросов, что урока едва хватило на диалог. И особый интерес вызвала виртуальная экскурсия по современной редакции в Москве. Ее удалось провести с помощью телесюжета, записанного к 30-летию "РГ". И кто-то из мальчишек в итоге заявил: "Все, пойду работать в газету".

Ребята из 5-го "Д" раньше уже примеряли на себя профессию журналиста, а также редактора, корректора, фотокорреспондента и даже рекламного агента. Помогла командная ролевая игра под руководством педагогов и бывшего корреспондента топкинской городской газеты.

В новые для себя роли школьники погружались целый месяц. Изучали газетные жанры - от заметки до репортажа. После в творческой мастерской "Мы журналисты" каждая команда выпустила свою газету.

Фото: Антон Мелентьев
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А до этого состоялось знакомство с многими другими профессиями и специальностями. В мастерской "Парк мечты" дети выполняли задания по архитектуре и ландшафтному дизайну, на другом уроке узнали, что такое дроны, для чего они используются и как работает оператор беспилотных летательных аппаратов. А на экскурсии в Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг вместе с будущими поварами-кондитерами и пекарями лепили изделия из теста.

Профориентационный проект, в котором участвуют ученики с первого по 11-й классы, стартовал в Кузбассе в марте 2018-го. В него включены несколько школ и лицеев области, центры занятости населения, предприятия и родители учащихся.

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