На Алтае подросток умер после употребления вейпов

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели в Бийске 12-летнего мальчика, курившего вейпы. Еще две девушки оказались в больнице.

- 11 января в Бийске в одном из домов родственники обнаружили без сознания двух девушек 17 и 18 лет и 12-летнего мальчика, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Выяснилось, что накануне 18-летняя девушка с братом пришла в дом своей подруги, и все вместе они употребляли курительные смеси с помощью электронного устройства. Нашли их в бессознательном состоянии только на следующий день. Девушек срочно госпитализировали, сейчас их жизни уже ничего не угрожает, а вот мальчика, к сожалению, спасти не удалось.

Уголовное дело следственные органы возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (по части 1 статьи 109 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, прокуратура города Бийска начала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, если в деятельности этих органов будут выявлены недоработки, которые способствовали гибели подростка, то будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.