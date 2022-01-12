Под Красноярском открыли спортивный дворец с искусственным льдом

В городе Канск Красноярского края открыли первый в восточной части региона спортивный дворец с искусственным льдом. А в поселке Космынино под Костромой - долгожданную спортивную площадку.

Решение о ее строительстве принимали сами жители. Теперь физкультурой и спортом здесь можно заниматься в любое время года. Летом - баскетболом, волейболом и мини-футболом, а следующей зимой - хоккеем, катанием на коньках. Сейчас можно встать на лыжи. Или погонять в футбол, очистив покрытие от снега.

"Многофункциональная спортплощадка - большое событие для всех нас, - говорит глава Воскресенского сельского поселения Сергей Пичугин. - Мы очень ждали ее". По словам главы, в поселке спортом занимаются и взрослые, и дети. А житель Космынино Станислав Матвеев предположил, что на такую "крутую" площадку будут наведываться даже жители соседних населенных пунктов. Так что можно будет устраивать интересные турниры.

Поселковая площадка, как и ледовый дворец "Восток Арена" в городе Канск Красноярского края, построены в рамках нацпроекта "Демография".

В Канске в новом Ледовом дворце откроют секции хоккея, керлинга, фигурного катания и шорт-трека. Лед доступен и для массового катания. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В Канске будут работать секции хоккея, керлинга, фигурного катания и шорт-трека. Арена станет доступна и для массового катания. "У меня внучка с ума сходит по фигурному катанию, - рассказала "РГ" Марина Ковалевская. - Но на открытом льду ей заниматься сложно, Сибирь все-таки". Как сообщили "РГ" в администрации города, дворец строили два года. Потратили более 437 миллионов.

Справка "РГ"

Регулярные занятия физкультурой и спортом напрямую влияют на укрепление здоровья людей и продолжительность их жизни.

Поэтому приоритетная задача федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" - увеличение числа россиян, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого делается все, чтобы обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения.